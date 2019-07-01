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Война за водонапорную колонку: сосед обнёс её забором, инвалид ходит за водой в другой конец деревни
Источник материала: СТВ
Буря в стакане воды! В деревне Селец Минского района началась настоящая война за водонапорную колонку! Соседи мирно жили годами и вместе пользовались благом цивилизации.
А чтобы оградить паломничество – посадил на цепь овчарку.
Ирина Куприянцева:
Для семьи Куприянцевых поведение соседа – как нож в спину! Ирине сложно передвигаться – у женщины инвалидность. В страшную жару ей и вовсе приходится преодолевать марафонскую дистанцию! Принести несколько литров питьевой воды с другого конца деревни – целое испытание.
Владимир Куприянцев:
Наладить диалог с соседями не удаётся уже несколько лет. А все попытки доказать свою правоту заканчиваются скандалами.
Ирина Куприянцева:
Корреспонденты нашей программы направляются к обидчикам. Но объяснить, почему дачники не делятся водой с соседями – так и не смогли.
Корреспондент СТВ:
Мужчина:
Корреспондент СТВ:
Мужчина:
Спустя несколько минут интервью владельцы участка разродились откровением: колонка находится на их личной территории – вход для посторонних на участок заказан!
Мужчина:
Ирина Куприянцева:
Мужчина:
Ирина Куприянцева:
Единственная инстанция, способная помочь зарыть топор войны между соседями – местный сельсовет. Именно там должны дать ответ на вопрос: кому, по документам, принадлежит земля?
Андрей Барановский, адвокат:
Корреспонденты нашей программы уверяют: местные власти не понаслышке знают про разборки соседей, но спасать дачников от обезвоживания никто не спешит! Всех обиженных чиновники отправляют в «Водоканал».
Варвара Митрофанова-Смирнова, председатель Лошанского сельского исполнительного комитета:
Корреспондент СТВ:
Варвара Митрофанова-Смирнова:
Корреспондент СТВ:
Варвара Митрофанова-Смирнова:
Раздосадованные герои сюжета направили письмо и буквально через 4 дня в деревню приехали специалисты службы водосбыта. Выяснить: когда и по какому праву источник оказался за забором – невозможно.
После такого вердикта у Куприянцевых опустились руки! Ведь сейчас у них выбор без выбора – пользоваться колонкой вдали от дома, либо срочно выложить кругленькую сумму за бурение скважины.
Андрей Барановский:
Смогут ли соседи договориться и разрешить водный коллапс – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий.
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Война за водонапорную колонку: сосед обнёс её забором, инвалид ходит за водой в другой конец деревни
Буря в стакане воды! В деревне Селец Минского района началась настоящая война за водонапорную колонку! Соседи мирно жили годами и вместе пользовались благом...
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