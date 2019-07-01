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«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

02.07.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей молодое поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

Именно оно выступило инициатором акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Центральные медиа страны также присоединились к марафону памяти.

«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

Сотрудники телеканала СТВ вместе с коллегами возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь». В 1943-м 149 местных жителей были уничтожены гитлеровскими карателями. Цветы памяти в эти дни как символ единства нации.

«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

Юлия Огнева, ведущая СТВ:
Мне кажется, у каждой белорусской семьи есть история, связанная с Великой Отечественной войной. У меня есть история, связанная непосредственно с Хатынью. Здесь есть монумент деревни моей бабушки. Это деревня Уласы, которая также была сожжена фашистами и, конечно, очень важно прийти сюда, важно возложить цветы.

«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

Потому что важно помнить и не потому, что прямо надо помнить, а потому что ну как по-другому? И как иначе сохранить ту правду о той войне.

«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
Это наш долг перед теми, кто сохранил для нас страну, перед теми, кто сохранил для нас жизнь. Это место, Хатынь, оно показывает, насколько трагична была судьба белорусского народа, сколько пришлось вынести и перетерпеть, но памятник непокоренному человеку – это памятник непокоренной Беларуси, это памятник всем нам. Еще раз скажу, что это наш долг – помнить о том, что здесь было.

Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

Люди в материале: Игорь Луцкий, Юлия Огнева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей молодое поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Именно оно...
 
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