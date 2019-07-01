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«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей молодое поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно оно выступило инициатором акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Центральные медиа страны также присоединились к марафону памяти.
Сотрудники телеканала СТВ вместе с коллегами возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь». В 1943-м 149 местных жителей были уничтожены гитлеровскими карателями. Цветы памяти в эти дни как символ единства нации.
Юлия Огнева, ведущая СТВ:
Потому что важно помнить и не потому, что прямо надо помнить, а потому что ну как по-другому? И как иначе сохранить ту правду о той войне.
Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»
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«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны
Новости Беларуси. Чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей молодое поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно оно...
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