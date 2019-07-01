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Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске к акции «Беларусь помнит. Помним каждого» присоединились спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У монументального комплекса стелы «Минск – город-герой» участники возложили венки и цветы. В их числе были министр спорта – Сергей Ковальчук, четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону – Дарья Домрачева и многократный победитель турниров «Большого шлема» – теннисист Максим Мирный. Для каждого из них тема войны – личная история.
Дарья Домрачева, четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, герой Беларуси:
Максим Мирный, олимпийский чемпион по теннису:
И я рассказываю в эти особые дни о тех героических днях войны, насколько разрушительной война была для Беларуси. В нашей семье тоже принимали участие в войне. Все наши дедушки, бабушки. К счастью, все вернулись живыми.
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Новости Беларуси. В Минске к акции «Беларусь помнит. Помним каждого» присоединились спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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