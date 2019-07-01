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Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

02.07.2019 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске к акции «Беларусь помнит. Помним каждого» присоединились спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

У монументального комплекса стелы «Минск – город-герой» участники возложили венки и цветы. В их числе были министр спорта – Сергей Ковальчук, четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону – Дарья Домрачева и многократный победитель турниров «Большого шлема» – теннисист Максим Мирный. Для каждого из них тема войны – личная история.

Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

Дарья Домрачева, четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, герой Беларуси:
Мои дедушка и бабушка вместе прошли всю войну. Наверное, сложно передать словами, как это тяжело было. Поэтому они не очень делились подробностями всех историй. Но по интонации, по выражениям их лиц сразу было понятно, что горе было огромнейшей величины.

Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

Максим Мирный, олимпийский чемпион по теннису:
Сегодня я привёл своего сына. Мы вместе возлагали цветы.

Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

И я рассказываю в эти особые дни о тех героических днях войны, насколько разрушительной война была для Беларуси. В нашей семье тоже принимали участие в войне. Все наши дедушки, бабушки. К счастью, все вернулись живыми.

Беларусь помнит. Сергей Румас возложил цветы к обелиску на площади Победы

Люди в материале: Дарья Домрачева, Максим Мирный
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске к акции «Беларусь помнит. Помним каждого» присоединились спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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