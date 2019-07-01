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Белорусские участники ралли «Шёлковый путь» не могут добраться до Иркутска из-за наводнения
Источник материала: СТВ
Новости России. В Иркутской области России из-за наводнения в переделку попали белорусские участники авторалли «Шёлковый путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно стартует из Иркутска, но добраться до него сейчас невозможно. Три белорусских экипажа на своих МАЗах ждут пока отступит большая вода в городе Тулун.
Напомним, в результате
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Новости России. В Иркутской области России из-за наводнения в переделку попали белорусские участники авторалли «Шёлковый путь», сообщили в программе Новости «24...
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