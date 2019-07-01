Xiaomi представила три новых смартфона для миллениалов. Цена - от 188 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi сегодня в Китае представила новые смартфоны серии СС — Mi CC9, CC9e и СС9е Meitu Custom Edition. Об этом пишет Gizmochina.





Напомним: СС расшифровывается как Colorful & Creative (красочные и творческие) или Camera & Camera. Над созданием устройств будет работать команда под названием Сhic & Cool 90 (СС), в которую входят разработчики из Meitu.

Модели Mi CC9 и CC9e получили корпуса из стекла с градиентными расцветками. Mi CC9 оснащается экраном на 6,39 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+, младший Mi CC9e может похвастаться панелью на 6,08 дюйма с разрешением 1560 на 720 пикселей. Сканеры отпечатков пальцев в обоих случаях встроены прямо в экраны.

Mi CC9 работает на процессоре Snapdragon 710 и дополняется до 6/128 ГБ памяти. Mi CC9e базируется на немного менее производительном Snapdragon 665. Объем аккумуляторов в аппаратах одинаковый — 4030 мАч. Быстрая зарядка поддерживается в обоих смартфонах. Правда, в Mi CC9 она 27-ваттная, а в Mi CC9e — 18-ваттная.





Основная камера в аппаратах — тройная. Первый модуль — на 48 Мп, Sony IMX586. Второй — суперширокоугольный, на 8 Мп. Третий — на 2 Мп, для определения глубины объектов в кадре. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная.

В компании заявляют, что селфи-камера может снимать лучше конкурентов в условиях недостаточной освещенности благодаря объединению информации с четырех небольших соседних пикселей в один большой.

Компания также анонсировала смартфон под названием СС9е Meitu Custom Edition. Он отличается немного другим дизайном задней панели, а также технологиями Meitu для создания фотографий лучшего качества.





Смартфоны начнут продаваться в Китае в начале июля. Стартовая цена Mi CC9e — 188 долларов (4/64 ГБ), Mi CC9 продается от 260 долларов (6/64 ГБ), СС9е Meitu Custom Edition с 8/256 ГБ — за 378 долларов.

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