БРСМ не вернул деньги за взносы студенту, который даже в него не вступал

Источник материала: KYKY

Выпускник БГПУ неожиданно обнаружил, что состоит в БРСМ, хотя сам в организацию никогда не вступал. Парень попробовал вернуть членские взносы, которые без его ведома вычитали из стипендии. Спойлер: не вышло. Историю беларуса рассказал TUT.by.

Как это произошло?

Парня зовут Роман, о том, что когда-то его зачислили в ряды в БРСМ, он узнал в прошлом году. На его банковскую карту перевели 30 рублей, но снять он смог лишь 27: три рубля где-то «застряли». Когда выпускник взял выписку с лицевого счета, обнаружил, что пропавшие деньги ушли на взносы в БРСМ. Роман уверяет, что ему много раз прежде предлагали присоединиться к организации, но он все время отказывался.

Как повел себя выпускник?

Парень стал разбираться в проблеме. В университете отметили, что данные о его членстве в организации вузу передал БРСМ Партизанского района Минска, и посоветовали обратиться туда. Оттуда беларуса снова направили в БГПУ. На этот раз администрация учебного заведения сообщила, что Роман действительно вступил в БРСМ в 2016 году, с момента поступления. Это значит, что за время учебы с его счета сняли 18 рублей. Но заявление, которое должен был подписать студент, в вузе найти не смогли.

Что говорит пресс-служба союза?

Представители союза подчеркнули, что заявление о приеме в ряды БРСМ хранится в районном комитете по территориальному принципу. Если у вуза есть права районного комитета, значит, заявление однозначно находится именно там.

Что касается 18 рублей, то деньги со счета имеют право снимать лишь в том случае, если есть личное заявление. А выйти из БРСМ можно через заявление в первичную организацию. Второе Роман уже написал, но деньги за членские взносы ему никто не вернул (и не вернет).