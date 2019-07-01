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Спецдокладчик ООН по Беларуси: ситуация с правами человека остается неудовлетворительной

02.07.2019 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин представила доклад о ситуации с правами человека в Беларуси на 41-й сессии Совета по правам человека ООН. Марин не смогла приехать в Беларусь, так как беларусские власти не признают мандат спецдокладчика.


Анаис Марин. Фото: Наталка Довга


Марин отметила, что в Беларуси по-прежнему нарушаются права человека и основные свободы как фактически, так и юридически.

«Ситуация с правами человека в Беларуси выглядит стабильной и спокойной, но остается в основном неудовлетворительной, без существенных улучшений», – отмечается в пресс-релизе Совета.

Изменения в законодательстве о СМИ «явно направлены на то, чтобы запугать критиков, вынуждая их к самоцензуре», говорится в докладе.

Марин отметила отмену уголовной ответственности за деятельность незарегистрированных организаций и упрощение процедур выдачи разрешений на проведение массовых мероприятий как положительные моменты, но заявила, что в стране по-прежнему наблюдаются «неправомерные ограничения свободы объединений и мирных собраний».

В докладе упоминаются несовершеннолетние, осужденные по наркостатьям, и условия их содержания в колониях. «Поскольку согласно международному праву арест, задержание или тюремное заключение ребенка должны использоваться лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего соответствующего периода времени, я считаю, что обращение с этими детьми вызывает серьезное беспокойство», – отметила Марин.


Также в Беларуси сохраняется дискриминация отдельных групп граждан, например, рома и ЛГБТИ.

Марин обратила внимание на цикличный характер нарушений прав человека в Беларуси и призвала Совет быть особо бдительным перед предстоящими выборами.

Спецдокладчик приветствовала усилия правительства по налаживанию диалога с гражданским обществом и возобновление взаимодействия с правозащитным механизмом ООН, а также выразила готовность вступить в диалог с властями для улучшения ситуации с правами человека.

Анаис Марин была назначена спецдокладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси в конце сентября 2018 года. В обязанности спецдокладчика входит следить за ситуацией с правами человека в Беларуси, предлагать рекомендации по ее улучшению, помогать правительству Беларуси выполнять свои обязательства по правам человека, поддерживать гражданское общество, предоставлять ежегодный доклад о правах человека в стране Совету по правам человека и Генеральной ассамблее. Официальный Минск статус спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его.


 
Теги: Минск
 
 
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Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин представила доклад о ситуации с правами человека в Беларуси на 41-й сессии...
 
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