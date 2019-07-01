Спецдокладчик ООН по Беларуси: ситуация с правами человека остается неудовлетворительной





Анаис Марин. Фото: Наталка Довга









Марин отметила, что в Беларуси по-прежнему нарушаются права человека и основные свободы как фактически, так и юридически.





отмечается в пресс-релизе Совета. «Ситуация с правами человека в Беларуси выглядит стабильной и спокойной, но остается в основном неудовлетворительной, без существенных улучшений», –в пресс-релизе Совета.





Изменения в законодательстве о СМИ «явно направлены на то, чтобы запугать критиков, вынуждая их к самоцензуре», говорится в докладе.





Марин отметила отмену уголовной ответственности за деятельность незарегистрированных организаций и упрощение процедур выдачи разрешений на проведение массовых мероприятий как положительные моменты, но заявила, что в стране по-прежнему наблюдаются «неправомерные ограничения свободы объединений и мирных собраний».





В докладе упоминаются несовершеннолетние, осужденные по наркостатьям, и условия их содержания в колониях. «Поскольку согласно международному праву арест, задержание или тюремное заключение ребенка должны использоваться лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего соответствующего периода времени, я считаю, что обращение с этими детьми вызывает серьезное беспокойство», – отметила Марин.









Также в Беларуси сохраняется дискриминация отдельных групп граждан, например, рома и ЛГБТИ.





Марин обратила внимание на цикличный характер нарушений прав человека в Беларуси и призвала Совет быть особо бдительным перед предстоящими выборами.





Спецдокладчик приветствовала усилия правительства по налаживанию диалога с гражданским обществом и возобновление взаимодействия с правозащитным механизмом ООН, а также выразила готовность вступить в диалог с властями для улучшения ситуации с правами человека.





Анаис Марин была назначена спецдокладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси в конце сентября 2018 года. В обязанности спецдокладчика входит следить за ситуацией с правами человека в Беларуси, предлагать рекомендации по ее улучшению, помогать правительству Беларуси выполнять свои обязательства по правам человека, поддерживать гражданское общество, предоставлять ежегодный доклад о правах человека в стране Совету по правам человека и Генеральной ассамблее. Официальный Минск статус спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его.



