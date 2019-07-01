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В «Великом камне» будет создан международный железнодорожный терминал
Источник материала: Партизан
Его будут развивать компании четырех стран.
В ходе форума регионального сотрудничества «Пояс и Путь» сегодня подписан меморандум о создании международного железнодорожного терминала в индустриальном парке «Великий камень».
В соответствии с документом создается ЗАО «Международный терминал Великий камень». Учредителями компании выступают АО «Дуйсбургер Хафен», ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭнБиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания», Хупак Интермодал СА и Беларусская железная дорога. Меморандум подписан начальник БЖД Владимир Морозов,
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Его будут развивать компании четырех стран.
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