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В магазинах Брестчины нашли опасный российский гранатовый сок
Источник материала: Партизан
Брестская областная инспекция Госстандарта выявила запрещенный к продаже гранатовый сок в магазинах одной из сетей.
Фото: Госстандарт
Гранатовый восстановленный пастеризованный сок «Granat» произведен ООО «Удачный выбор» (Россия, Брянская область, Брянский район, с. Супонево). Сок содержит недопустимую концентрацию сорбиновой кислоты (35,62 мг/кг), что не соответствует требованиям технических регламентов Таоженного союза.
Ввоз этого продукта, а также его продажа на территории Беларуси запрещены,
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Брестская областная инспекция Госстандарта выявила запрещенный к продаже гранатовый сок в магазинах одной из сетей.
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