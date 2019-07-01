Сотрудница зоопарка поразила иностранцев, прогнав медведя веником

Публикация о том, как сотрудница Московского зоопарка отбилась от белого медведя с помощью веника и совка, оказалась размещена в Сети британским таблоидом Daily Mail .

Медведь сумел проникнуть в вольер в тот момент, когда сотрудница зоопарка наводила в нем порядок.

На видеокадрах видно, как женщина, заметив зверя, не стала паниковать и выставила перед собой веник и совок, не позволяя ему подходить ближе. После этого сотрудница зоопарка покинула вольер, выждав подходящий момент.

Жители Великобритании оказались восхищены смелостью русской женщины, которая не растерялась, оказавшись перед опасным животным.

В комментариях к публикации многие отмечают, что невозмутимость и спокойствие сотрудницы зоопарка спасли ей жизнь во время встречи с медведем.