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Сотрудница зоопарка поразила иностранцев, прогнав медведя веником

02.07.2019 17:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сотрудница зоопарка поразила иностранцев, прогнав медведя веником
АиФ-Россия

Публикация о том, как сотрудница Московского зоопарка отбилась от белого медведя с помощью веника и совка, оказалась размещена в Сети британским таблоидом Daily Mail.

Сотрудница зоопарка поразила иностранцев, прогнав медведя веником Когда и сколько спят белые медведи?

Медведь сумел проникнуть в вольер в тот момент, когда сотрудница зоопарка наводила в нем порядок.

На видеокадрах видно, как женщина, заметив зверя, не стала паниковать и выставила перед собой веник и совок, не позволяя ему подходить ближе. После этого сотрудница зоопарка покинула вольер, выждав подходящий момент.

Жители Великобритании оказались восхищены смелостью русской женщины, которая не растерялась, оказавшись перед опасным животным.

В комментариях к публикации многие отмечают, что невозмутимость и спокойствие сотрудницы зоопарка спасли ей жизнь во время встречи с медведем.

 
 
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Женщина не растерялась, оказавшись перед опасным животным
 
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