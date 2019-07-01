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Сотрудница зоопарка поразила иностранцев, прогнав медведя веником
02.07.2019 17:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Публикация о том, как сотрудница Московского зоопарка отбилась от белого медведя с помощью веника и совка, оказалась размещена в Сети британским таблоидом
Медведь сумел проникнуть в вольер в тот момент, когда сотрудница зоопарка наводила в нем порядок.
На видеокадрах видно, как женщина, заметив зверя, не стала паниковать и выставила перед собой веник и совок, не позволяя ему подходить ближе. После этого сотрудница зоопарка покинула вольер, выждав подходящий момент.
Жители Великобритании оказались восхищены смелостью русской женщины, которая не растерялась, оказавшись перед опасным животным.
В комментариях к публикации многие отмечают, что невозмутимость и спокойствие сотрудницы зоопарка спасли ей жизнь во время встречи с медведем.
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Женщина не растерялась, оказавшись перед опасным животным
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