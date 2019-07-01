Белинвестбанк и инвестиционная группа HATG подписали меморандум о взаимопонимании

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Таким образом, стороны подтвердили намерение участвовать в финансировании торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, оказывать поддержку резидентам обеих стран, осуществляющим экспортно-импортные операции.

Второй, не менее важный аспект, закрепленный в Меморандуме, – повышение доступности финансовых ресурсов для реального сектора экономики Беларуси за счет внедрения новых технологий и методов управления, повышения качества и объема банковских услуг и освоения новых источников финансирования.