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В Беларуси будут награждать юбилейными медалями сотрудников службы безопасности президента

02.07.2019 16:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Беларуси установлена юбилейная медаль "25 лет Службе безопасности президента Республики Беларусь". Соответствующий Указ № 253 подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

На лицевой стороне медали, выполненной из серого металла, изображен золотистый геральдический знак – эмблема Службы безопасности и обозначен временной период "1994 - 2019". На оборотной стороне – изображение обвитого лентой венка, половина которого сплетена из листьев лавра, а другая – из листьев.

Медаль будут присуждать военнослужащим и гражданскому персоналу службы безопасности президента за образцовое исполнение служебного долга.

Награды также могут быть удостоены ветераны, проходившие службу в этой структуре, и другие лица, в том числе иностранцы, которые внесли значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере государственной охраны, в организацию взаимодействия государственных органов и других организаций со службой безопасности президента.

 
 
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В Беларуси установлена юбилейная медаль "25 лет Службе безопасности президента Республики Беларусь". Соответствующий Указ № 253 подписал глава государства...
 
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