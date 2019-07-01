Источник материала: Интерфакс

Шведский голкипер Юнас Энрот продолжит карьеру в минском "Динамо", с которым заключил однолетний контракт, сообщили в пресс-службе клуба.



Энрот вернулся в клуб, в котором провел два предыдущих сезона и оба раза признавался болельщиками самым ценным игроком в динамовских рядах. В сумме на счету Юнаса 104 матча в КХЛ, в которых он отразил 91,8 процента бросков, — сообщает офсайт "Динамо".

Минувший сезон Энрот завершал в составе шведского "Эребру"