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Энрот продолжит карьеру в ХК "Динамо-Минск"

02.07.2019 16:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Шведский голкипер Юнас Энрот продолжит карьеру в минском "Динамо", с которым заключил однолетний контракт, сообщили в пресс-службе клуба.

Энрот продолжит карьеру в ХК "Динамо-Минск"
Энрот вернулся в клуб, в котором провел два предыдущих сезона и оба раза признавался болельщиками самым ценным игроком в динамовских рядах. В сумме на счету Юнаса 104 матча в КХЛ, в которых он отразил 91,8 процента бросков, — сообщает офсайт "Динамо".

Минувший сезон Энрот завершал в составе шведского "Эребру"

 
 
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Шведский голкипер Юнас Энрот продолжит карьеру в минском "Динамо", с которым заключил однолетний контракт, сообщили в пресс-службе клуба.
 
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