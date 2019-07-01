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Энрот продолжит карьеру в ХК "Динамо-Минск"
Источник материала: Интерфакс
Шведский голкипер Юнас Энрот продолжит карьеру в минском "Динамо", с которым заключил однолетний контракт, сообщили в пресс-службе клуба.
Минувший сезон Энрот завершал в составе шведского "Эребру"
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Шведский голкипер Юнас Энрот продолжит карьеру в минском "Динамо", с которым заключил однолетний контракт, сообщили в пресс-службе клуба.
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