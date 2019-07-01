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Белорус обвиняется в похищении 2-летней дочки

02.07.2019 17:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минскими следователями расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в похищении дочери, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По данным следствия, в 2017 году 35-летний мужчина, используя поддельные документы, вывез за пределы Республики Беларусь свою малолетнюю дочь, 2015 года рождения.

В сентябре 2017 года на основании заявления матери было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения девочки.

Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета в феврале текущего года в отношении указанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Согласно материалам дела, в августе 2017 года решением Минского городского суда отец был лишен родительских прав. При этом еще в январе 2017 года, используя возможность видеться с дочкой, он забрал девочку, отключил мобильный телефон и больше на связь с матерью ребенка не выходил.

По имеющейся информации, мужчина заранее готовился вывезти девочку за пределы страны. Для получения дочерью шенгенской визы он предоставил поддельное согласие матери на выезд ребенка.

В рамках расследования также установлено, что на протяжении нескольких лет обвиняемый (в период с 2011 года по 2017 год) путем обмана и злоупотребления доверием под различными предлогами завладевал деньгами граждан. Установлено 7 потерпевших, а общая сумма ущерба - более Br100 тыс.

Мужчина был объявлен в международный розыск. Правоохранители Литвы задержали его в Вильнюсе 26 июня. Решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 182 (похищение человека) и ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Республики Беларусь.

В установленном порядке осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами Литвы. По информации, полученной следователями, с ребенком работают психологи, решается вопрос о возвращении девочки матери. Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Минскими следователями расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в похищении дочери, сообщили в Следственном комитете Беларуси. По данным...
 
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