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14 российских подводников погибли в Североморске в результате пожара на глубоководном аппарате
Источник материала: Интерфакс
Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.
"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.
На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.
"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - добавили в ведомстве.
Батиметрия - измерение глубин водных объектов с помощью специального оборудования.
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Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.
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