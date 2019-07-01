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Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны

02.07.2019 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 июля почти на 200 спасателей у нас в стране стало больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Университете гражданской защиты МЧС очередной выпуск. Долгожданные лейтенантские погоны и дипломы о высшем образовании получили 180 выпускников из Беларуси.

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны

И что интересно – еще более 70 новоиспечённых лейтенантов – иностранцы. Это специалисты из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Выпускников по традиции напутствовал глава ведомства.

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В целом, это, конечно, такое знаковое событие в жизни каждого выпускника и для министерства. Подготовленные, дипломированные специалисты, курсанты, завтра встанут в строй и будут выполнять очень важные и нужные задачи.

 

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны

Эдуард Говор, выпускник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Эмоции переполняют, и я очень рад, что закончил именно это учебное заведение. Профессия спасателя занимает особое место среди других. И я уверен, что полученные в этих стенах знания, опыт и умения принесут большую пользу нашей стране и помогу спасти не одну жизнь.

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны

И, конечно, по традиции выпускники уже в последний раз прошли маршем в общем строю, а после на счастье подбросили монеты и фуражки.

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны

Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны

Люди в материале: Эдуард Говор, Владимир Ващенко
 
 
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Новости Беларуси. 2 июля почти на 200 спасателей у нас в стране стало больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Университете гражданской защиты МЧС...
 
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