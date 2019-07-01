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Выпускники Университета МЧС получили лейтенантские погоны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июля почти на 200 спасателей у нас в стране стало больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Университете гражданской защиты МЧС очередной выпуск. Долгожданные лейтенантские погоны и дипломы о высшем образовании получили 180 выпускников из Беларуси.
И что интересно – еще более 70 новоиспечённых лейтенантов – иностранцы. Это специалисты из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Выпускников по традиции напутствовал глава ведомства.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Эдуард Говор, выпускник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
И, конечно, по традиции выпускники уже в последний раз прошли маршем в общем строю, а после на счастье подбросили монеты и фуражки.
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Новости Беларуси. 2 июля почти на 200 спасателей у нас в стране стало больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Университете гражданской защиты МЧС...
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