Как государство заботится о ветеранах войны

Источник материала: Вороновская газета





Приоритетным направлением государственной политики Беларуси остается забота о ветеранах.

Ветеранам войны у нас предоставлены льготы:

— по бесплатному обеспечению лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств;

— по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов в государственных организациях здравоохранения по месту жительства;

— по бесплатному обеспечению техническими средствами социальной реабилитации;

— на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта;

— на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном, водном и автомобильном пассажирском транспорте;

— на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление.

Неработающие инвалиды и участники Великой Отечественной войны имеют право на получение денежной помощи на оздоровление в размере 10 базовых величин (на сегодня это 255 рублей) в случае, если они не воспользовались правом на бесплатную санаторно-курортную путевку.

Участникам и инвалидам ВОВ предоставляются льготы на проезд (скидки либо право бесплатного проезда) в пассажирских поездах или вагонах формирования Белорусской железной дороги во внутриреспубликанском сообщении, на внутренних линиях водного, воздушного или автомобильного пассажирского транспорта общего пользования регулярного междугородного сообщения, по территории СНГ.

Ветераны Великой Отечественной войны также имеют право на 5-процентную скидку с платы на техническое обслуживание и пользование жилым помещением; за коммунальные услуги; за пользование квартирным телефоном.

Накануне нынешней юбилейной даты в стране проведено обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов войны и граждан, пострадавших от ее последствий. На 1 апреля 2019 года помощь получили 573 ветерана и 1 104 человека, пострадавших от последствий войны, и такая работа продолжается.

Материальная помощь из средств государственного социального страхования в I квартале предоставлена 103 ветеранам войны и 188 гражданам, пострадавшим от ее последствий, на общую сумму 27 тыс. рублей. Дополнительная материальная поддержка из средств местных бюджетов предоставлена 1 357 ветеранам войны и 664 гражданам, пострадавшим от ее последствий, на общую сумму 248 тыс. рублей.

В мае текущего года с учетом установленных повышений и доплат размер пенсии ветеранов Великой Отечественной войны составил от 530,4 до 754,5 рубля при том, что средний размер пенсии по возрасту в стране в мае текущего года — 418,4 рубля.

Учитывая социальную направленность и значимость деятельности Белорусского общественного объединения ветеранов, государство постоянно оказывает поддержку его организационным структурам. На 1 апреля 2019 года такая помощь оказана 331 ветеранской организации в финансировании проводимых мероприятий на сумму 460 тыс. рублей.

В тему

На 1 апреля 2019 года в Беларуси проживало 6 250 ветеранов войны. В том числе 3 848 инвалидов и участников войны, а также 15 194 гражданина, пострадавших от ее последствий.

Подготовила Татьяна Дудко.