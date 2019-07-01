ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто любит труд, того и люди чтут

02.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Кто любит труд, того и люди чтут

Для семьи Вилькель из агрогородка Больтишки нынешний год полон знаковых событий. В январе Указом Главы государства ордена Матери была удостоена хранительница домашнего очага, мама пятерых детей Наталья Леонидовна. Спустя полгода за многолетний добросовестный труд в сельхозпредприятии «Больтишки» звание «Человек года Гродненщины-2018» присвоено главе семьи — Ивану Ивановичу.

Корни Ивана Вилькеля — на больтишской земле. Здесь он родился, познавал мир, здесь реализовал себя как личность и создал свою семью. Родители Ивана многие годы отдали работе в местном хозяйстве. Для парня они всегда были примером трудолюбия, преданности своей земле. Мама Данута Станиславовна, несмотря на то, что достигла пенсионного возраста, не может сидеть без дела — до сих пор работает оператором машинного доения на молочно-товарном комплексе «Поволока». С нежностью в голосе сын рассказывает о матери и гордится ею — шесть лет назад она была награждена медалью «За трудовые заслуги». А вот отцу Ивану Станиславовичу, уверен мужчина, он обязан выбором профессии и любовью к технике. Его папа исколесил дороги сельхозпредприятия на ГАЗ-53, ЗИЛе. Часто брал в дорогу сынишку. Поля и луга мелькали за окном, а Иван мечтал, что вырастет и будет вот так, как отец, любоваться ими из окна машины…

С тех пор прошло немало лет. Мальчишка повзрослел, в Лидском училище получил специальности мастера сельскохозяйственного производства, газоэлектросварщика, водителя и тракториста. Отслужил в армии, вернулся в родительский дом. И ни минуты не сомневаясь, устроился на работу в сельхозпредприятие «Больтишки». Правда, в его руках штурвалы трактора и комбайна «Палессе», а не машины, как мечталось в детстве. И так уже более десяти лет. Опытный механизатор Иван Вилькель сменяет плуги на диски, диски — на косу. Когда приказывает летняя страда, садится за руль комбайна. Каждый год старается в числе первых стать тысячником.


Кто любит труд, того и люди чтут

— Предприятие у нас крепкое, зарплата достойная, — делится Иван Иванович. — Есть выходные дни, которые можно посвятить семье. В этом году с женой Натальей и детьми смогли вместе здорово отдохнуть на Августовском канале. Дочки и сын с удовольствием покатались на теплоходе. Есть стимул стараться, трудиться на совесть. Да и дополнительный доход нашей многодетной семье лишним не будет. Все для них, моих любимых, делаю.

С супругой Иван Иванович познакомился шестнадцать лет назад. Тогда она приехала из России в Больтишки. Сразу приглянулись один одному, долго не встречались: поняли, что созданы друг для друга. Молодой семье хозяйство выделило служебное жилье. Здесь родились их пятеро детей. Супруги гордятся старшими дочерьми-отличницами Ангелиной и Аленой. Девочки вместе с меньшей Златой в свободное время посещают местный Центр культуры и досуга — поют, танцуют и выступают для земляков. И конечно же, они — большие помощницы мамы. Готовят вкусные обеды, убирают дома, а если надо, присматривают за трехлетней Василисой и годовалым Даниилом. Все дружно, сообща.

— Моя Наталья — мой надежный тыл, — говорит Иван. — Летом, весной и осенью, когда в сельхозпредприятии дел невпроворот, забота о детях и домашнем хозяйстве, а оно у нас немалое, ложится на ее плечи. Иногда удивляюсь, как она со всем справляется. В прошлом году решили построить свой дом. Взяли государственную субсидию для многодетной семьи. Дело спорится, потому что дома всегда поддерживают и любят. А деньги? Если у человека есть желание работать, без средств к существованию он не останется.


Кто любит труд, того и люди чтут

Было время, когда семья Вилькель решила сменить деревенскую жизнь на городскую. Но, как говорит Наталья Леонидовна, в шумном, с тяжелым воздухом городе они не прижились. Вернулись в родные Больтишки, где дышится легко, спокойно за безопасность детей и в удовольствие труд на родной земле.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для семьи Вилькель из агрогородка Больтишки нынешний год полон знаковых событий. В январе Указом Главы государства ордена Матери была удостоена хранительница...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: освобождение Беларуси стало точкой отсчета новой истории страны — мирной и созидательной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ботинки зимние на каблуке в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика