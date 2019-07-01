Кто любит труд, того и люди чтут

Источник материала: Вороновская газета





Для семьи Вилькель из агрогородка Больтишки нынешний год полон знаковых событий. В январе Указом Главы государства ордена Матери была удостоена хранительница домашнего очага, мама пятерых детей Наталья Леонидовна. Спустя полгода за многолетний добросовестный труд в сельхозпредприятии «Больтишки» звание «Человек года Гродненщины-2018» присвоено главе семьи — Ивану Ивановичу.

Корни Ивана Вилькеля — на больтишской земле. Здесь он родился, познавал мир, здесь реализовал себя как личность и создал свою семью. Родители Ивана многие годы отдали работе в местном хозяйстве. Для парня они всегда были примером трудолюбия, преданности своей земле. Мама Данута Станиславовна, несмотря на то, что достигла пенсионного возраста, не может сидеть без дела — до сих пор работает оператором машинного доения на молочно-товарном комплексе «Поволока». С нежностью в голосе сын рассказывает о матери и гордится ею — шесть лет назад она была награждена медалью «За трудовые заслуги». А вот отцу Ивану Станиславовичу, уверен мужчина, он обязан выбором профессии и любовью к технике. Его папа исколесил дороги сельхозпредприятия на ГАЗ-53, ЗИЛе. Часто брал в дорогу сынишку. Поля и луга мелькали за окном, а Иван мечтал, что вырастет и будет вот так, как отец, любоваться ими из окна машины…

С тех пор прошло немало лет. Мальчишка повзрослел, в Лидском училище получил специальности мастера сельскохозяйственного производства, газоэлектросварщика, водителя и тракториста. Отслужил в армии, вернулся в родительский дом. И ни минуты не сомневаясь, устроился на работу в сельхозпредприятие «Больтишки». Правда, в его руках штурвалы трактора и комбайна «Палессе», а не машины, как мечталось в детстве. И так уже более десяти лет. Опытный механизатор Иван Вилькель сменяет плуги на диски, диски — на косу. Когда приказывает летняя страда, садится за руль комбайна. Каждый год старается в числе первых стать тысячником.







— Предприятие у нас крепкое, зарплата достойная, — делится Иван Иванович. — Есть выходные дни, которые можно посвятить семье. В этом году с женой Натальей и детьми смогли вместе здорово отдохнуть на Августовском канале. Дочки и сын с удовольствием покатались на теплоходе. Есть стимул стараться, трудиться на совесть. Да и дополнительный доход нашей многодетной семье лишним не будет. Все для них, моих любимых, делаю.

С супругой Иван Иванович познакомился шестнадцать лет назад. Тогда она приехала из России в Больтишки. Сразу приглянулись один одному, долго не встречались: поняли, что созданы друг для друга. Молодой семье хозяйство выделило служебное жилье. Здесь родились их пятеро детей. Супруги гордятся старшими дочерьми-отличницами Ангелиной и Аленой. Девочки вместе с меньшей Златой в свободное время посещают местный Центр культуры и досуга — поют, танцуют и выступают для земляков. И конечно же, они — большие помощницы мамы. Готовят вкусные обеды, убирают дома, а если надо, присматривают за трехлетней Василисой и годовалым Даниилом. Все дружно, сообща.

— Моя Наталья — мой надежный тыл, — говорит Иван. — Летом, весной и осенью, когда в сельхозпредприятии дел невпроворот, забота о детях и домашнем хозяйстве, а оно у нас немалое, ложится на ее плечи. Иногда удивляюсь, как она со всем справляется. В прошлом году решили построить свой дом. Взяли государственную субсидию для многодетной семьи. Дело спорится, потому что дома всегда поддерживают и любят. А деньги? Если у человека есть желание работать, без средств к существованию он не останется.







Было время, когда семья Вилькель решила сменить деревенскую жизнь на городскую. Но, как говорит Наталья Леонидовна, в шумном, с тяжелым воздухом городе они не прижились. Вернулись в родные Больтишки, где дышится легко, спокойно за безопасность детей и в удовольствие труд на родной земле.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.