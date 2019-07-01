Александр Лукашенко: освобождение Беларуси стало точкой отсчета новой истории страны — мирной и созидательной

Источник материала: Вороновская газета





Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стало точкой отсчета новой истории страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА .

Поздравляя участников торжественного собрания с Днем Независимости и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Александр Лукашенко отметил, что этот день «стал точкой отсчета новой истории страны — мирной и созидательной». По его словам, даже спустя долгие счастливые годы под чистым небом этот праздник неизменно возвращает в один из самых тяжелых и героических периодов жизни белорусского народа.

«Более трех лет горела Беларусь в пекле Великой Отечественной. В первых ожесточенных боях наши деды и прадеды учились воевать, а в тылу врага — выживать и бороться. Но, видя смерть товарищей, сталкиваясь с нечеловеческой жестокостью, теряя родных и близких, сохранили веру в себя, веру в свое право на жизнь и в неизбежную победу над врагом. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта победа», — заявил Президент.

Глава государства заметил, что война могла поставить точку в истории страны и прекратить существование белорусского народа, но в страшных испытаниях проявился несгибаемый белорусский характер и национальная ментальность, которая никогда не поддавалась рациональному пониманию тех, кто и раньше приходил с мечом на эти земли.

«Мы сильны в трудностях. Именно в испытаниях наиболее ярко проявляется духовная сила белорусов — сплав мужества, смелости, стремления к справедливости и готовности отдать жизнь, но не встать на колени, не покориться», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко: Беларусь не идеализирует свою историю, но никогда не позволит переписать ее славные страницы

Беларусь не идеализирует свою историю, но никогда не позволит переписать ее славные страницы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

«Во имя исторической справедливости мы не идеализируем историю родной земли, не возвышаем ее, но никогда и никому не позволим переписать славные страницы этой истории», — заявил Президент.

Он отметил, что сегодня ведется много дискуссий на тему просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны, и именно на этой тяжелой для страны теме спекулируют различные деструктивные силы внутри государства, но чаще извне.

Родину должны защищать все — Александр Лукашенко прокомментировал споры вокруг нового закона о службе в армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, прокомментировал споры вокруг поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства.

«Мы всегда говорили, и я это прошел сполна и имею право сказать: Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему, — сказал Александр Лукашенко. — В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину, свою семью и свою женщину».

Александр Лукашенко: будущее Беларуси — в сплоченности народа и национальном единстве

Будущее Беларуси — в сплоченности народа и национальном единстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

«История научила нас беречь мир и независимость, оставляя разногласия и противоречия прошлому. Мы точно знаем, что будущее Беларуси — в сплоченности народа и национальном единстве. Это самое большое достижение нашего государства и самое лучшее наследие, которое мы оставим нашим детям и внукам», — сказал Александр Лукашенко.

https://www.belta.by/