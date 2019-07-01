Мой успех — успех моей страны

Источник материала: Вороновская газета





Почетного звания «Человек года Гродненщины» удостоены труженики Вороновского района.

Областную Доску почета торжественно открыли в Гродно в минувший понедельник. Разместилась она у нового здания филармонии и будет ежегодно обновляться. Мероприятие приурочили к празднованию Дня Независимости республики и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Во время торжественной церемонии открытия Доски почета председатель облисполкома Владимир Кравцов вручил лучшим представителям разных сфер народного хозяйства региона, а также образования, медицины и культуры памятные награды и дипломы победителей областных соревнований. Как отметил руководитель области, каждый из них действительно достоин того, чтобы называться лучшим в своем деле.

— В каждой номинации изначально было около десятка кандидатов, — рассказал Владимир Кравцов. — Мы внимательно рассматривали все варианты, изучили все отзывы. Оценивался не только труд человека как профессионала, но и его вклад в общественную жизнь, не только деловые качества кандидата, но и нравственные.







Вороновский район на Доске почета представлен двумя нашими земляками, большими профессионалами своего дела. Это тракторист-машинист КСУП «Больтишки» Иван Иванович Вилькель и ткачиха, народный мастер Республики Беларусь из Погородно Станислава Викентьевна Михно. Каждому из них в этом году за особые достижения присвоено звание «Человек года Гродненщины».







Сразу после церемонии открытия областной Доски почета в зале филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости.

Татьяна Дудко.

Фото автора.