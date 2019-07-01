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Мой успех — успех моей страны

02.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мой успех — успех моей страны

Почетного звания «Человек  года Гродненщины» удостоены труженики Вороновского района.

Областную Доску почета торжественно открыли в Гродно в минувший понедельник. Разместилась она у нового здания филармонии и будет ежегодно обновляться.  Мероприятие приурочили к празднованию Дня Независимости республики и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Во время торжественной церемонии открытия Доски почета председатель облисполкома  Владимир Кравцов вручил лучшим представителям разных сфер народного хозяйства региона, а также образования, медицины и культуры памятные награды и дипломы победителей областных соревнований. Как отметил руководитель области, каждый из них действительно достоин того, чтобы называться лучшим в своем деле.

— В каждой номинации изначально было около десятка кандидатов, — рассказал Владимир Кравцов. — Мы внимательно рассматривали все варианты, изучили все отзывы. Оценивался не только труд человека как профессионала, но и его вклад в общественную жизнь, не только деловые качества кандидата, но и нравственные.


Мой успех — успех моей страны

Вороновский район на Доске почета представлен двумя нашими земляками, большими профессионалами своего дела. Это тракторист-машинист КСУП «Больтишки» Иван Иванович Вилькель и ткачиха,  народный мастер Республики Беларусь из Погородно Станислава Викентьевна Михно. Каждому из них в этом году за особые достижения присвоено звание «Человек года Гродненщины».


Мой успех — успех моей страны

Сразу после церемонии открытия областной Доски почета в зале филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное  Дню  Независимости.

Татьяна Дудко.

Фото  автора.

 
Теги: Гродно
 
 
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Почетного звания «Человек  года Гродненщины» удостоены труженики Вороновского района. Областную Доску почета торжественно открыли в Гродно в минувший...
 
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