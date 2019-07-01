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В Бресте в начале ведется асфальтирование улицы Фомина
02.07.2019 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пешеходов на этой улице мало, но она важна для движения грузового транспорта. Находится за тыльной стороной Парка культуры и отдыха.
2 июля, после подготовительных работ, началось асфальтирование.
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Пешеходов на этой улице мало, но она важна для движения грузового транспорта. Находится за тыльной стороной Парка культуры и отдыха.
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