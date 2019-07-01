ГАИ провела акцию «Техосмотр»

Источник материала: Виртуальный Брест

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей, в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо не зарегистрированных в установленном порядке, сотрудниками ГАИ совместно с УП «Белтехосмотр», корреспондентами ТРК «Брест», ООО «Буг ТВ» на автодороге М1Е30 в деревне Федьковичи Жабинковского района проведена профилактическая акция «Техосмотр».





В рамках мероприятия инспекторы проверяли у водителей документы на наличие допуска транспортных средств к участию в дорожном движении с отметкой о прохождении технического осмотра.





В ходе акции выявлено два факта управления транспортными средствами, не прошедшими государственный технический осмотр (ч.5 ст.18.12 КоАП Республики Беларусь), в отношении нарушителей составлены административные материалы.