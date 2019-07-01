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ГАИ провела акцию «Техосмотр»
02.07.2019 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей, в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо не зарегистрированных в установленном порядке, сотрудниками
В рамках мероприятия инспекторы проверяли у водителей документы на наличие допуска транспортных средств к участию в дорожном движении с отметкой о прохождении технического осмотра.
В ходе акции выявлено два факта управления транспортными средствами, не прошедшими государственный технический осмотр (ч.5 ст.18.12 КоАП Республики Беларусь), в отношении нарушителей составлены административные материалы.
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В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей, в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном...
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