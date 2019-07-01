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Пружанский район: в результате ДТП пострадал ребенок
02.07.2019 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
01.07.2019 около 20:20 часов в а/г Линово Пружанского района произошло ДТП.
По предварительной информации: 28-летняя жительница Барановичей, управляя автомобилем «Форд Фокус Симакс», двигаясь по дворовой территории на улице Дачной в а/г Линово Пружанского района, совершила наезд на ребенка 2017 года рождения.
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01.07.2019 около 20:20 часов в а/г Линово Пружанского района произошло ДТП. По предварительной информации: 28-летняя жительница Барановичей, управляя автомобилем «Форд...
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