Пружанский район: в результате ДТП пострадал ребенок

Источник материала: Виртуальный Брест

01.07.2019 около 20:20 часов в а/г Линово Пружанского района произошло ДТП.





По предварительной информации: 28-летняя жительница Барановичей, управляя автомобилем «Форд Фокус Симакс», двигаясь по дворовой территории на улице Дачной в а/г Линово Пружанского района, совершила наезд на ребенка 2017 года рождения.



В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Пружанская ЦРБ».