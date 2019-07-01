ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Одноклассники запустили анимировнные обложки для групп

02.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Администраторы групп в социальной сети Одноклассники получили возможность загружать анимированные обложки для групп.

Теперь в сообществах в ОК можно в несколько кликов установить на динамическую обложку до пяти изображений, которые будут сменять друг друга, привлекая внимание подписчиков. Анимированные обложки могут рассказать о бренде и продукте и помочь выделить страницу на фоне других.

Обложки в ОК позволяют не просто забрендировать сообщество, но и рассказать историю с помощью последовательности изображений. Новый инструмент поможет, например, поделиться новостями группы, условиями конкурса или акции, загрузить картинки для создания настроения, фотографии подписчиков, изображения популярных товаров и т.д.

Кроме того, анимированные обложки будут полезны для бизнеса, поскольку пользователь видит в 5 раз больше информации о бренде. Компания при этом сразу сообщает посетителю группы о товарах и услугах, скидках и акциях, история на обложке привлекает внимание, мотивирует подписчиков посмотреть все кадры и задержаться в группе.

Первыми анимированные обложки протестировали группы Tutu, Ozon и Bon Appetit. Так, онлайн-сервис путешествий разместил вдохновляющие трэвел-фотографии, Ozon с помощью обложек напомнил о летних акциях на свои товары, а Bon Appetit, как кулинарное сообщество, опубликовал аппетитные изображения еды и блюд.

Установить и редактировать обложку можно с любого устройства. Для этого нужно кликнуть на кнопку «Редактировать обложку» в группе, администратором которой является пользователь. В выпадающем меню появятся опции — «Настройки обложки», либо «Мобильная обложка» в зависимости от типа устройства. После можно загрузить от одной до пяти картинок. Любое изображение легко адаптировать под формат 3:1 для веб-версии и 4:3 для мобильных приложений.




 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администраторы групп в социальной сети Одноклассники получили возможность загружать анимированные обложки для групп.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ушанавалі памяць загінуўшых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика