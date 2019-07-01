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Официально: мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» прекратил свое существование

02.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Официально: мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» прекратил свое существование

28 июня 2019 года мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» прекратил свое существование.

За девять сезонов в высшей лиге команда из Лиды завоевала четыре чемпионских титула, две бронзовые награды, два Суперкубка и один Кубок Беларуси, пошумел на европейской арене в Лиге Чемпионов, где занял пятое место.

«В последний день первого летнего месяца оборвалась славная страничка жизни команды, теперь это уже история», — сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «В Контакте».

Напомним, в начале июня новое руководство ОАО «Управляющей компании холдинга «Лидсельмаш» приняло решение об отказе от финансирования мини-футбольной команды.

 
 
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28 июня 2019 года мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» прекратил свое существование. За девять сезонов в высшей лиге команда из Лиды завоевала четыре чемпионских...
 

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