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Официально: мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» прекратил свое существование
Источник материала: Lida.Info
28 июня 2019 года мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» прекратил свое существование.
За девять сезонов в высшей лиге команда из Лиды завоевала четыре чемпионских титула, две бронзовые награды, два Суперкубка и один Кубок Беларуси, пошумел на европейской арене в Лиге Чемпионов, где занял пятое место.
«В последний день первого летнего месяца оборвалась славная страничка жизни команды, теперь это уже история», —
Напомним, в начале июня новое руководство ОАО «Управляющей компании холдинга «Лидсельмаш» приняло решение об отказе от финансирования мини-футбольной команды.
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28 июня 2019 года мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» прекратил свое существование. За девять сезонов в высшей лиге команда из Лиды завоевала четыре чемпионских...
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