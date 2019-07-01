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Какие соцсети подталкивают пользователей под нож хирурга?

02.07.2019 18:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Какие соцсети подталкивают пользователей под нож хирурга?

фото: rbc.ru

Американская медицинская ассоциация посвятила этой теме статью в своем журнале.

Как выяснили ученые из университета Джона Хопкинса, фильтры Snapchat и Instagram, как и приложения по устранению «недостатков» на портретах, преображают нас в виртуальной реальности и незаметно подталкивают под нож пластического хирурга в реальной жизни.

В связи с этим пользователи некоторых социальных сетей, в частности Tinder, Snapchat и Instagram, более благосклонно относятся к косметической хирургии и с большей вероятностью согласятся на пластическую операцию, пишет РБК со ссылкой на статью в журнале Американской медицинской ассоциации. 

Ученые приступили к исследованию после того, как выяснили, что 55% пациентов приносят хирургам снимки, отредактированные в мобильных приложениях, с просьбой увеличить глаза, сделать нос тоньше, а губы объемней — как на фото. 

Исследователи опросили 252 добровольца в возрасте 18–25 лет. Молодые люди ответили на вопросы о соцсетях, фоторедакторах, времени, которое посвящают обработке фото, рассказали об инструментах и областях редактирования. Затем участники ответили на вопросы о самооценке и вероятности обращения к пластическому хирургу.

Анализ результатов показал, что люди, увлеченные Facebook или WhatsApp, нейтрально относились к хирургам и изменению собственной внешности. Неудивительно, ведь вышеуказанные соцсети предназначены для обмена текстовыми сообщениями с друзьями в отличие от Instagram, Tinder и Snapchat, которые предполагают публикации презентационного характера для широкой аудитории, где большинство — незнакомцы. Пользователи таких платформ сосредоточены на том, как они выглядят, больше, чем пользователи мессенджеров, уточняют ученые.

Конечно, слишком молодая аудитория, которая подвергалась опросу,  не отражает возраст большинства пациентов пластических хирургов. Кроме того, научная работа не говорит ничего о возможных временных изменениях в отношении к хирургии среди пользователей соцсетей.

Однако авторы работы отмечают, что полученных результатов достаточно, чтобы пластические хирурги могли лучше понять мотивацию своих пациентов. 

 
 
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Американская медицинская ассоциация посвятила этой теме статью в своем журнале.
 
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