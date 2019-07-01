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Бобруйчанин хотел баллончиком нарисовать разметку для парковки во дворе, а обрисовал машины
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске мужчина обрисовал припаркованные во дворе дома авто, когда пытался баллончиком нарисовать разметку на асфальте,
Странные линии краски из баллончика обнаружили на своих авто жители микрорайона Киселевичи. Один из них вызвал милицию. Когда та приехала, во двор вышли жильцы, в том числе подозреваемый в «художествах». По словам соседей, мужчина был немного пьян.
Мужчина сначала говорил, что действительно купил баллончик с краской, чтобы нанести разметку на асфальте. Мол, делал все, как в ПДД написано. А потом оставил баллончик во дворе и ушел. Бобруйчанин предположил, что на машинах, вероятно, рисовали дети.
Но позже «художник» сознался, что это он покрасил машины, — так сказал один из пострадавших. Бобруйчанин якобы также готов возместить всем нанесенный ущерб.
В ситуации разбираются правоохранители.
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