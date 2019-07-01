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Бобруйчанин хотел баллончиком нарисовать разметку для парковки во дворе, а обрисовал машины

02.07.2019 18:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске мужчина обрисовал припаркованные во дворе дома авто, когда пытался баллончиком нарисовать разметку на асфальте, пишет «Коммерческий курьер». Правовую оценку его действиям пока не дали.


Фото: Екатерина Гугалова, «Коммерческий курьер»

Странные линии краски из баллончика обнаружили на своих авто жители микрорайона Киселевичи. Один из них вызвал милицию. Когда та приехала, во двор вышли жильцы, в том числе подозреваемый в «художествах». По словам соседей, мужчина был немного пьян.

Мужчина сначала говорил, что действительно купил баллончик с краской, чтобы нанести разметку на асфальте. Мол, делал все, как в ПДД написано. А потом оставил баллончик во дворе и ушел. Бобруйчанин предположил, что на машинах, вероятно, рисовали дети.




Но позже «художник» сознался, что это он покрасил машины, — так сказал один из пострадавших. Бобруйчанин якобы также готов возместить всем нанесенный ущерб.

В ситуации разбираются правоохранители.

 
 
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