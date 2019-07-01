Как в Саве открывали мемориальную доску – Фоторепортаж

Источник материала: Горецкий вестник

В преддверии Дня Независимости, в 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в агрогородке Сава была открыта мемориальная доска в честь Ивана Ермолаевича Черникова — нашего земляка, гвардии капитана, который во время Великой Отечественной войны был командиром специальной диверсионно-разведывательной группы «Невский» разведывательного отдела штаба 2-го Белорусского фронта.

















На митинге присутствовали председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Колеснева, председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, глава Савского сельисполкома Валерий Масловский, военный комиссар Горецкого и Дрибинского районов Александр Шкиндеров, председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Наталья Ковалева, инициативная группа по увековечиванию памяти земляков во главе с руководителем Еленой Бирченко, благочинный церквей Горецкого округа протоиерей Андрей Выговский, а также представители общественных объединений, трудовых коллективов района и земляки.





























































Почетными гостями стали ученый, писатель, литературовед и краевед Владимир Лившиц, внук командира И. Е. Черникова Александр Черников с женой и дочерью, которые приехали из Приднестровья.









































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Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова