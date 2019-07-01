В Ректе прошел митинг у братской могилы советских воинов

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня, накануне Дня Независимости, у братской могилы в агрогородке Ректа, где захоронены 14 советских воинов, прошел митинг-реквием, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков — в память тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой.





На мероприятии присутствовали представители власти, депутатского корпуса, общественных объединений, учреждений образования и жители деревни. Несли вахту памяти ребята из районной пионерской организации.





В возложении венков приняли участие председатель райисполкома Сергей Кулагин и его заместитель Лариса Кривицкая, председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, лидеры районных организаций РОО «Белая Русь» Максим Потапенко, ОО «Белорусский союз женщин» Наталья Ковалева, районного совета ветеранов Сергей Шинелев, военный комиссар Горецкого и Дрибинского районов Александр Шкиндеров и другие.





Такие акции в преддверии Дня Независимости проходят по всей Беларуси. К ним может присоединиться каждый из нас, придя к местам воинских захоронений, мемориалам, братским могилам, возложив цветы, тем самым отдав дань памяти и уважения советскому солдату.





Перед собравшимися выступила староста агрогородка Любовь Волчкова. Она рассказала о судьбе их села в годы Великой Отечественной войны и людях, которые защищали их малую родину.

























Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова