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Далай-лама извинился перед женщинами за собственный сексизм

02.07.2019 18:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Духовный лидер буддизма Далай-лама попросил прощения у женщин за сексистский комментарий, который позволил себе в интервью BBC. Тогда он заявил, что если его место займет женщина, то она должна быть красивой – иначе какой в этом смысл. 

Теперь на официальном сайте Далай-ламы появилась заметка с разъяснениями, в которой значится, что Верховный глава Тибета искренне сожалеет о случившемся. Его реплика задумывалась как шутка, которая не должна была кого-либо оскорбить. Там написали, что лидер буддизма сталкивается с глобализированным миром, а также с эзотерическими идеями о реинкарнации. И порой случается, что замечания, которые могут показаться забавными в одном культурном контексте, перестают быть смешными, когда переходят в другой.

«На протяжении всей своей долгой жизни Далай-лама выступал против объективации женщин, поддерживал женщин и их права и отмечал растущий международный консенсус в поддержку гендерного равенства и уважения к женщинам», – отметили на сайте. И добавили, что глава Тибета не раз заявлял, что количество женщин среди мировых лидеров снизило бы число конфликтов.

Фото обложки: Нина Алексеева, РИА Новости.

 
 
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Духовный лидер буддизма Далай-лама попросил прощения у женщин за сексистский комментарий, который позволил себе в интервью BBC. Тогда он заявил, что если его место...
 
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