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Далай-лама извинился перед женщинами за собственный сексизм
Источник материала: KYKY>
Духовный лидер буддизма Далай-лама попросил прощения у женщин за сексистский комментарий, который позволил себе в интервью BBC. Тогда он заявил, что если его место займет женщина, то она должна быть красивой – иначе какой в этом смысл.
Теперь на официальном сайте Далай-ламы
«На протяжении всей своей долгой жизни Далай-лама выступал против объективации женщин, поддерживал женщин и их права и отмечал растущий международный консенсус в поддержку гендерного равенства и уважения к женщинам», – отметили на сайте. И добавили, что глава Тибета не раз заявлял, что количество женщин среди мировых лидеров снизило бы число конфликтов.
Фото обложки: Нина Алексеева, РИА Новости.
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Духовный лидер буддизма Далай-лама попросил прощения у женщин за сексистский комментарий, который позволил себе в интервью BBC. Тогда он заявил, что если его место...
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