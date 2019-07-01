В Могилеве мать держала двоих братьев, пока отчим их избивал

Источник материала: Аргументы и факты

Следствие установило: 16 апреля 2019 года 32-летний мужчина избил ремнем детей своей 28-летней супруги, мальчиков восьми и девяти лет. Причина – плохие оценки. Пока мужчина избивал детей, мать держала их. Оба родителя были пьяны, сообщили в Следственном комитете.

Судмедэксперты насчитали на теле каждого ребенка не менее 23 повреждений.

Отмечается, что мальчики ранее уже помещались в социально-педагогический центр, пока их мать отбывала наказание за кражу. Семья признана находящейся в социально-опасном положении.