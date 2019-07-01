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В Могилеве мать держала двоих братьев, пока отчим их избивал

02.07.2019 19:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве мать держала двоих братьев, пока отчим их избивал
Следственный комитет РБ

Следствие установило: 16 апреля 2019 года 32-летний мужчина избил ремнем детей своей 28-летней супруги, мальчиков восьми и девяти лет.  Причина – плохие оценки. Пока мужчина избивал детей, мать держала их. Оба родителя были пьяны, сообщили в Следственном комитете. 

Судмедэксперты насчитали на теле каждого ребенка не менее 23 повреждений. 

Отмечается, что мальчики ранее уже помещались в социально-педагогический центр, пока их мать отбывала наказание за кражу. Семья признана находящейся в социально-опасном положении. 

Мужчине и матери детей предъявлено обвинение по ч.2 ст.154 (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обоих родителей заключили под стражу. Детей поместили в ГУО «Социально-педагогический центр г. Могилева». 

В Могилеве мать держала двоих братьев, пока отчим их избивал
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Теги: Могилев
 
 
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