В Могилеве мать держала двоих братьев, пока отчим их избивал

Следствие установило: 16 апреля 2019 года 32-летний мужчина избил ремнем детей своей 28-летней супруги, мальчиков восьми и девяти лет. Причина – плохие оценки. Пока мужчина избивал детей, мать держала их. Оба родителя были пьяны, сообщили в Следственном комитете.
Судмедэксперты насчитали на теле каждого ребенка не менее 23 повреждений.
Отмечается, что мальчики ранее уже помещались в социально-педагогический центр, пока их мать отбывала наказание за кражу. Семья признана находящейся в социально-опасном положении.
Мужчине и матери детей предъявлено обвинение по ч.2 ст.154 (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обоих родителей заключили под стражу. Детей поместили в ГУО «Социально-педагогический центр г. Могилева».