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Аккумуляторным заводом в Бресте заинтересовалась Генпрокуратура

02.07.2019 18:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Аккумуляторным заводом в Бресте заинтересовалась Генпрокуратура
Генпрокуратура

В производство Генеральной прокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении Виктора Лемешевского, руководителя ООО «ПАК-управление»; Светланы Лемешевской, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав»; Сергея Охремчука, ранее директора ООО «Белинвестторг-Сплав», в настоящее время начальника отдела технического развития этого же общества; Ивана Покислюка, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав», сообщили в ведомстве.

Первого июля к указанным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Также по инициативе Генпрокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным по фактам нарушения экологического и налогового законодательства.

В отношении указанных лиц также применена мера пресечения в виде заключения под стражей. 

Аккумуляторным заводом в Бресте заинтересовалась Генпрокуратура
В Бресте приостановили строительство аккумуляторного завода
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Теги: Брест
 
 
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Генеральной прокуратурой в соответствии с поручением Главы государства проводится проверка по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию...
 
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