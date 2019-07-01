Лукашенко прокомментировал «закон об отсрочках»

В «законе об отсрочках» главное новшество – отсрочка на образование молодому человеку может предоставляться только один раз.





Такое нововведение вызвало резонанс в обществе. В свою очередь президент Беларуси пояснил, что нашу Родину должны «защищать все, особенно мужики».





Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему. В Беларуси этого быть не должно, - отметил Александр Лукашенко на торжественном собрании с связи с Днем Независимости.





По мнению президента, женщина должна отвечать за свое, а в обязанности мужчины входит – защита родины, семьи и своей женщины.





Принятый депутатами закон вступит в силу спустя десять дней после официального опубликования. Для окончательного принятия закона необходима подписать главы государства.





Изменения в законе также предполагают запрет на госслужбу и работу в силовых ведомствах для тех, кто "откосил".