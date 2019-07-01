Под Рогачевом мужчина несколько лет систематически избивал жену и однажды забил её до смерти

Инициатором регулярных ссор зачастую была его пассия, пишет «Свабоднае слова». Правда, у ее мужа вошло в привычку решать конфликты кулаками. Он мог избить ее по лицу, голове, мог садануть ногой в область ягодиц. Однажды он повалил женщину на пол и засунул ей в рот мобильный телефон.





Мужчина отмечал свой день рождения. В гости к нему и его супруге пришли их общие знакомые с вином. Гости и хозяева выпивали в гараже, уже там между супругами началась ссора. Вечером празднество продолжилось — после очередной порции алкоголя женщина начала упрекать своего партнера, что он ей изменяет и не хочет работать. Ответом на претензии послужил удар кулаком в лицо. Ударить женщину не помешало даже присутствие посторонних.





Спустя какое-то время он снова ударил свою сожительницу, и та поспешила скрыться в доме. Мужчина догнал ее, хотел поговорить, но та лишь кричала в ответ. Он сильно толкнул ее в область груди, женщина упала навзничь и ударилась затылком о стену. После этого агрессор еще несколько раз ударил ее ногой в грудь.





На крики и шум избиения прибежал знакомый. Он оттащил разъярённого мужчину. Всех подробностей свидетелю запомнить не удалось, поскольку выпито было не мало. По его словам, избиение продолжалось минут десять. После этого женщина осталась лежать на полу. Как женщина оказалась на кровати, муж не запомнил.









Около девяти вечера, когда гости разошлись, мужчина зашел в спальню и увидел супругу на кровати. Следов крови уже не было, одета она была в спортивные штаны и кофту, все тело было закрыто. По его словам, он не видел повреждений на голове, но и не всматривался особо. Уже утром он увидел, что его пассия лежит на боку и храпит. Он потрогал ее, тело было теплое, поэтому решил, что женщина спит. Днем он еще несколько раз заходил к ней в комнату, но скорую не вызывал, поскольку думал, что супруга отсыпается. Вечером он снова проверил ее состояние, но женщина уже не дышала.





Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, а также в систематическом нанесении побоев. Теперь он отправится на семь с половиной лет в исправительную колонию усиленного режима.