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В Украине выпускали поддельное "белорусское масло" в промышленных масштабах

02.07.2019 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Украине завели уголовное дело на производителей сливочного масла, которое нелегальные производители выдавали за белорусский бренд. Поддельный продукт выпускали от имени несуществующего ОАО "Гомель Продукт".


gomel.today

Это масло сомнительного качества стало попадать на киевские рынки больше года назад, и его производство достигло промышленных масштабов, пишет gomel.today

В начале июня в Харьковской области полиция завела уголовное дело за мошенничество. Правоохранители среагировали на заявление покупателя, который приобрел масло на рынке и засомневался, что это действительно белорусский продукт. Буквально на следующий день после поступления заявления задержали водителя автомобиля, развозившего товар по торговым точкам Харькова и Харьковской области. У него нашли более 300 картонных ящиков с маслом, к производству которого белорусы не имели отношения.

Производителя "фальшака" сейчас ищут.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Украине завели уголовное дело на производителей сливочного масла, которое нелегальные производители выдавали за белорусский бренд. Поддельный продукт...
 
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