gomel.today





gomel.today Это масло сомнительного качества стало попадать на киевские рынки больше года назад, и его производство достигло промышленных масштабов, пишет





В начале июня в Харьковской области полиция завела уголовное дело за мошенничество. Правоохранители среагировали на заявление покупателя, который приобрел масло на рынке и засомневался, что это действительно белорусский продукт. Буквально на следующий день после поступления заявления задержали водителя автомобиля, развозившего товар по торговым точкам Харькова и Харьковской области. У него нашли более 300 картонных ящиков с маслом, к производству которого белорусы не имели отношения.





Производителя "фальшака" сейчас ищут.