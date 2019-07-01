Fitch: От российского налогового маневра Беларусь потеряет $10,6 миллиардов

Fitch (перевод - «Радыё Свабода» ). Если Россия не предоставит Беларуси компенсацию за налоговый маневр, прямые потери белорусской экономики составят 10,6 млрд долларов в течение 2019-2024 годов, пишет рейтинговое агентство(перевод -).





Такие цифры получены для сценария, когда баррель нефти будет стоить около 70 долларов, а белорусские нефтеперерабатывающие заводы увеличат переработку с 18 млн тонн нефти в 2019 году до 24 млн в 2020-2024 годах (а в 2024 году, если ничего не изменится, Беларусь будет покупать российскую нефть фактически по мировым ценам).





Агентство отмечает, что белорусские власти уже учли отсутствие компенсации в бюджете и прогнозы на 2019-2020 фискальный год. Но нормально ли адаптируется экономика к новым условиям, зависит от того, найдут ли власти новые источники внешнего финансирования, а также от темпов изменений в областях, которые зависят от цен на энергоносители.







