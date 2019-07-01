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Романчук: Дело Лемешевского — это первый серьезный провал вице-премьера Турчина

02.07.2019 17:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист объяснил, почему владельца аккумуляторного завода не следовало заключать под стражу, несмотря на возбуждение уголовного дела.

Руководитель «Научно-исследовательского центра Мизеса» Ярослав Романчук в экспресс-комментарии «Салідарнасці» высказался о возбуждении уголовных дел в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского и его жены Светланы — главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав»:

— Вне зависимости от моего личного отношения к Лемешевскому, считаю недопустимым заключение под стражу ведущих инвесторов или предпринимателей. Есть много способов, чтобы человек выполнял свои обязанности и не находился в СИЗО. Например, подписка о невыезде. 

По мнению собеседника, заключение под стражу бизнесмена до суда — удар по престижу и репутации делового климата и предпринимательского духа страны.

— Опять КГБ ставит телегу перед лошадью, действует по старинке, — отмечает Ярослав Романчук. — Особенно перчика добавляет тот факт, что Лемешевский является членом президентского совета по развитию предпринимательства. Ему давали рекомендации, его лично защищал первый вице-премьер Александр Турчин, когда я пытался предложить способ урегулирования конфликта, который начал разгораться вокруг строительства аккумуляторного завода полтора года назад.

Как вспоминает экономист, он предлагал провести общественную дискуссию.

— Если вам нечего скрывать, если вы уверены, что это честный и хороший бизнес, выгодный для страны, покажите это общественности, которая задает вопросы, — отмечает собеседник. — Тогда Лемешевский, Турчин, а также руководитель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец сказали, что на западные гранты производится дискредитация честного национального бизнеса. Мол, как ты вообще можешь вставать на сторону населения, которое куплено и мешает развитию национального предпринимательства?


После возбуждения уголовных дел эксперт задается вопросом: где раньше были КГБ, Румас и Генпрокуратура?

— Выкинули из совета по развитию предпринимательства одних и включили других, потому что им не нравится критика? Так на критику нужно реагировать. Это же способ диалога с бизнес-сообществом. Не каждый «ангел», который обещает создать сто рабочих мест, потому что он может загадить землю на столетия вперед.

Ярослав Романчук называет дело Лемешевского первым серьезным провалом первого вице-премьера Александра Турчина.

— Не разобравшись в ситуации, он сразу встал на сторону владельца завода. Какие бы там ни были подвязки у Лемешевского, его семьи, его партнеров, нельзя под прикрытием выполнения валовых показателей, программ импортозамещения размещать на территории страны вредные, экологически токсичные предприятия.

Это лакмусовая бумажка, которая позволит нам понять, что происходит в стране и как работает система принятия решений государственного управления.

 
 
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Известный экономист объяснил, почему владельца аккумуляторного завода не следовало заключать под стражу, несмотря на возбуждение уголовного дела.
 
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