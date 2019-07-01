Романчук: Дело Лемешевского — это первый серьезный провал вице-премьера Турчина

Ярослав Романчук в экспресс-комментарии «Салідарнасці» высказался о возбуждении уголовных дел в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского и его жены Светланы — главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав»: Руководитель «Научно-исследовательского центра Мизеса»в экспресс-комментариивысказался о возбуждении уголовных дел в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского и его жены Светланы — главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав»:





— Вне зависимости от моего личного отношения к Лемешевскому, считаю недопустимым заключение под стражу ведущих инвесторов или предпринимателей. Есть много способов, чтобы человек выполнял свои обязанности и не находился в СИЗО. Например, подписка о невыезде.





По мнению собеседника, заключение под стражу бизнесмена до суда — удар по престижу и репутации делового климата и предпринимательского духа страны.





— Опять КГБ ставит телегу перед лошадью, действует по старинке, — отмечает Ярослав Романчук. — Особенно перчика добавляет тот факт, что Лемешевский является членом президентского совета по развитию предпринимательства. Ему давали рекомендации, его лично защищал первый вице-премьер Александр Турчин, когда я пытался предложить способ урегулирования конфликта, который начал разгораться вокруг строительства аккумуляторного завода полтора года назад.





Как вспоминает экономист, он предлагал провести общественную дискуссию.





— Если вам нечего скрывать, если вы уверены, что это честный и хороший бизнес, выгодный для страны, покажите это общественности, которая задает вопросы, — отмечает собеседник. — Тогда Лемешевский, Турчин, а также руководитель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец сказали, что на западные гранты производится дискредитация честного национального бизнеса. Мол, как ты вообще можешь вставать на сторону населения, которое куплено и мешает развитию национального предпринимательства?









После возбуждения уголовных дел эксперт задается вопросом: где раньше были КГБ, Румас и Генпрокуратура?





— Выкинули из совета по развитию предпринимательства одних и включили других, потому что им не нравится критика? Так на критику нужно реагировать. Это же способ диалога с бизнес-сообществом. Не каждый «ангел», который обещает создать сто рабочих мест, потому что он может загадить землю на столетия вперед.





Ярослав Романчук называет дело Лемешевского первым серьезным провалом первого вице-премьера Александра Турчина.





— Не разобравшись в ситуации, он сразу встал на сторону владельца завода. Какие бы там ни были подвязки у Лемешевского, его семьи, его партнеров, нельзя под прикрытием выполнения валовых показателей, программ импортозамещения размещать на территории страны вредные, экологически токсичные предприятия.





Это лакмусовая бумажка, которая позволит нам понять, что происходит в стране и как работает система принятия решений государственного управления.