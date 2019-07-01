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Россельхознадзор отметил запрет на поставки технического казеина из Беларуси
Источник материала: Интерфакс
Россельхознадзор с 3 июля отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию из Беларуси технического казеина для промышленных целей.
"Такое решение принято в связи с неоднократными обращениями участников внешнеэкономической деятельности", - говорится в сообщении службы.
Отправляемая в Россию продукция должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Ранее Россельхознадзор запретил поставки казеина с ряда белорусских предприятий. Соответственно, с 3 июля эти предприятия смогут поставлять казеин в Россию.
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Россельхознадзор с 3 июля отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию из Беларуси технического казеина для промышленных целей. "Такое решение...
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