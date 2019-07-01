Россельхознадзор отметил запрет на поставки технического казеина из Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор с 3 июля отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию из Беларуси технического казеина для промышленных целей.

"Такое решение принято в связи с неоднократными обращениями участников внешнеэкономической деятельности", - говорится в сообщении службы.

Отправляемая в Россию продукция должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Ранее Россельхознадзор запретил поставки казеина с ряда белорусских предприятий. Соответственно, с 3 июля эти предприятия смогут поставлять казеин в Россию.