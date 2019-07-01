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Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно

02.07.2019 18:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

За свадьбой голливудской актрисы Грейс Келли и князя Ренье III наблюдало 30 миллионов телезрителей. На месте Грейс могла оказаться сама Мерилин Монро. Но визитной карточкой Монако стала именно эта супружеская пара.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/alessandradeosmatribute  

В 1957 году родился их первенец, принцесса Каролина. Всего Грейс Келли родила троих детей. Но наследников династии Гримальди насчитывается не один десяток человек. Как выглядят сегодня потомки легендарной Грейс Келли и чем они занимаются – читайте в нашем материале.

Грейс Келли. Выходя замуж за князя Монако, она думала о счастье и любви, а получила уныние и одиночество (читать далее). 

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/ginger_jackie_tailorshop

Каролина, принцесса Монакская и Ганноверская

Каролина – старшая дочь Грейс Келли. Она являлась наследницей монакского престола, пока у ее брата, принца Альбера II, не было своих законных детей.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/pcasi1987

Принцесса Каролина была трижды замужем. В браке со вторым супругом, Стефано Казираги, женщина родила троих детей: дочь Шарлотту и двоих сыновей – Андреа и Пьера.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известноФото: instagram.com/teamcrowner. Принцесса Каролина и Стефано Казираги

Сейчас Каролина замужем за принцем Эрнстом Ганноверским. В 1999 году у пары родилась дочь Александра.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/pcasi1987

Старшая дочь Грейс Келли занимается конным спортом, любит кататься на лыжах. А еще она прекрасно играет на фортепиано и флейте.

Альбер II, князь Монако

Правящий князь Монако и герцог Валентинуа родился 14 марта 1958 года. Пятикратный участник зимних Олимпийских игр (вид спорта – бобслей), первый монарх, побывавший на Северном полюсе, участник ралли «Дакар» – все это про Альбера II. К тому же, князь является Почетным Президентом Международного Наполеоновского Общества и активно сотрудничает с ООН.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/villederomans

В мае 2014 у князя родились наследники – принц Жак Оноре Ренье и принцесса Габриэлла Тереза Мария.  

Внучка Грейс Келли повторила легендарный образ бабушки. Девочке всего 4 года (смотрите здесь).   

 Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/dnaroyals

Жена Альбера, княгиня Шарлен, активно ведет социальные сети и делится семейными фотографиями в своем аккаунте в Instagram.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/hshprincesscharlene. Князь Монако Альбер II с детьми

Еще у князя Альбера есть внебрачная дочь Жасмин. Князь публично признал отцовство в 2006 году. Жасмин училась в католических школах и окончила университет Фордхэм.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/jazmingrimaldi

Стефания, принцесса Монако

В феврале младшей дочери Грейс Келли исполнилось 54 года. Именно Стефания ехала в автомобиле рядом с матерью, когда произошла авария и Грейс Келли погибла. Маленькая принцесса получила многочисленные травмы.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/famousbirthdays21

В молодости Стефании нравилось вести беспечный образ жизни: дискотеки, наркотики и алкоголь. Среди ее избранников были Микки Рурк, Энтони Делон, Жан-Поль Бельмондо. 

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/lahssan

Сегодня принцесса активно занимается общественной деятельностью. Она возглавляет Молодежный театр Монако, комитет Театра Принцессы Грейс, является почетным членом организационного комитета Фонда Принцессы Грейс в США. А в 2003 году Стефания создала ассоциацию «Женщины против СПИДа».

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/alltheroyalsoftheworld

Стефания воспитывает троих детей. Двое – Луи и Полин – от первого мужа Даниэля Дюкрюэ. Пара развелась в 1996 году из-за измены супруга. Вскоре Стефания влюбилась в охранника Жана-Реймонда Готлиба и в июле 1998 года родила младшую дочь, Камиллу Мари Келли.

Андреа Казираги, старший сын принцессы Каролины, внук Грейс Келли

Андреа Казираги родился в 1984 году, рос и учился во Франции. Будучи студентом, увлекался наукой, в 2006 году получил степень бакалавра гуманитарных наук. А в 2009 – степень магистра в международных делах.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/journal.baby.ru

Сестра Андреа, Шарлотта, познакомила его с будущей женой Татьяной. В марте 2013 у пары родился первенец Александр. Расписались молодожены лишь спустя несколько месяцев, в августе 2013 года. Дочь Андреа Индия родилась 12 апреля 2015 года. А в апреле 2018 Татьяна родила младшего сына Макса.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/backstagebombshell

Недавно супруги вместе с детьми прилетали в Монако на Гран-при «Формулы-1».

Шарлотта Казираги, дочь принцессы Каролины, внучка Грейс Келли

Звезда конного спорта и первая красавица монакского княжества, Шарлотта Казираги – одиннадцатая в очереди на престол. Ее отец, бизнесмен Стефано Казираги, погиб в автокатастрофе, когда Шарлотте было 4 года.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/charlottexcasiraghi

С детства девушка занималась конным спортом. В 22 года она впервые приняла участие в престижных соревнованиях Global Champions Tour. На каждое соревнование модный дом Gucci готовит оригинальную экипировку для Шарлотты Казираги.

Ежегодно Шарлотта посещает  Bal de la Rose, где участвует в сборе средств для фонда принцессы Грейс.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/charlottexcasiraghi

Девушка получила журналистское образование, работала в лондонском издании Independent. Сегодня она известная монакская журналистка и бизнесвумен.

29 июня 2019 года Шарлотта обвенчалась с кинопродюсером Димитрия Рассама. Церемония прошла в аббатстве Сент-Мари-де-Пьердон на юге Франции. Свадьба же была 1 июня. В социальных сетях появились первые фото с торжества. У супругов уже есть сын Бальтазар, который родился в октябре 2018 года. 

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/charlottexcasiraghi

У Шарлотты Казираги также есть старший сын, Рафаэль, от актера Гада Эльмалеха.

Пьер Казираги, младший сын принцессы Каролины, внук Грейс Келли

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/royal_houses_of_the_world

В отличие от своей старшей сестры, Пьер Казираги предпочитает не афишировать свою личную жизнь. «Каждый имеет право на личную жизнь. Я могу понять любопытство, которое люди проявляют по отношению к нашей семье, но тогда они отбирают у нас это право. Личная жизнь – это все то, что касается только тебя и твоего близкого круга. Это вопрос уважения», – сказал в одном из интервью Пьер.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/spletnik_ru

В 2015 году младший сын Каролины Келли женился на журналистке Беатрис Борромео. Через два года у супругов родился первенец Стефано, а еще через год – второй сын Франческо.

Александра Ганноверская, младшая дочь принцессы Каролины, внучка Грейс Келли

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/alessandradeosmatribute 

Единственная дочь принца Эрнста и принцессы Каролины родилась в Австрии в 1999 году. Девочку крестили в Евангелистско-лютеранской церкви. Однако в 2013 году Александра изменила вероисповедание и приняла католичество. Из-за этого она потеряла право на британский трон, ведь по линии отца она выходит из Ганноверского королевского дома. 

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/alessandradeosmatribute 

Сейчас Александра встречается с сыном немецкого миллионера Беном-Сильвестром Штраутманом. Пара часто появляется вместе на светских мероприятиях.

Луи Дюкре, сын принцессы Стефании, внук Грейс Келли

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/louisducruet

Луи – сын Стефании Гримальди и ее телохранителя Даниэля Дюкре. Лишь через три года после рождения, его родители заключили брак. Молодой человек учился  во французской школе SKEMA, а в 2015 году окончил Западно-Каролинский университет по специальности «Спортивный менеджер».

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/louisducruet

Луи – большой фанат футбола. Он нередко участвует в благотворительных матчах семьи Гримальди и работает в футбольном клубе «Монако».

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/louisducruet

В феврале прошлого года наследник престола объявил о помолвке со своей возлюбленной Мари Шевалье. Он сделал девушке предложение во время совместного отдыха во Вьетнаме. Пара часто путешествует и публикует совместные фото в социальных сетях.

Полин Грейс Дюкре, дочь принцессы Стефании, внучка Грейс Келли

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/paulinedcrt

24-летняя Полин с детства занимается спортом: гимнастикой и прыжками в воду. В 7 лет девочка путешествовала с мамой, братом и сестрой по Европе с цирком Франко Кни. Она выступала в номерах со слонами.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/paulinedcrt. Полин Дюкре и принцесса Стефания

Полин профессионально занимается прыжками в воду с трамплина. В 2008 году она даже участвовала в Юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду в Минске. На счету Полин более пяти чемпионатов.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/paulinedcrt

Девушка интересуется модой. В 2014 году она стала лицом косметической компании Lancaster, а в 2015 поступила в одну из самых влиятельных школ дизайна – Parsons School of Design.

В прошлом году Полин получила премию Influencer Awards Monaco, престижную награду в сфере интернет-блогинга.

Камилла Готтлиб, дочь принцессы Стефании, внучка Грейс Келли

Очень часто в социальных сетях можно найти мнение пользователей, что Камилла как две капли воды похожа на свою бабушку, актрису Грейс Келли.

В детстве Камилла вместе с семьей путешествовала с цирковыми гастролями. Сегодня она ежегодно посещает фестивали циркового искусства.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото:  instagram.com/camillerosegottlieb

Недавно Камилла Готлиб посетила Москву. Девушка активно ведет аккаунт в Instagram, на данный момент у нее более 55 тысяч подписчиков. Пользователи могут наблюдать за путешествиями Камиллы.

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно
Фото: instagram.com/camillerosegottlieb

Дочь принцессы Стефании не может претендовать на престол, так как родилась вне брака. Сейчас она учится в университете в Монако и продолжает путешествовать.

Люди в материале: Грейс Келли, Ренье III, Альбер II, Шарлотта Казираги
 
Теги: Минск
 
 
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За свадьбой голливудской актрисы Грейс Келли и князя Ренье III наблюдало 30 миллионов телезрителей. На месте Грейс могла оказаться сама Мерилин Монро. Но визитной...
 
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