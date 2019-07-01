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Алиев поздравил Лукашенко с успешным проведением Европейских игр
02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой. Беседа состоялась по инициативе официального Баку, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Алиевы поздравили Лукашенко с предстоящим Днем независимости и успешным проведением II Европейских игр.
Кроме того, в ходе телефонного разговора главы стран обсудили развитие отношений между Беларусью и Азербайджаном и график двусторонних контактов.
Напомним,
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Кроме того, в ходе телефонного разговора главы стран обсудили развитие отношений между Беларусью и Азербайджаном и график двусторонних контактов.
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