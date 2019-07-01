Алиев поздравил Лукашенко с успешным проведением Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой. Беседа состоялась по инициативе официального Баку, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Алиевы поздравили Лукашенко с предстоящим Днем независимости и успешным проведением II Европейских игр.

Кроме того, в ходе телефонного разговора главы стран обсудили развитие отношений между Беларусью и Азербайджаном и график двусторонних контактов.