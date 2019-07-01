В Минске наградили волонтеров Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошло чествование волонтеров Европейских игр, передает телеканал «МИР 24».

Самым активным вручили сувениры с логотипом Игр, золотые значки и благодарности от главы администрации президента, премьер-министра, Минобразования. Мероприятие торжественное – в формате фестиваля: для волонтеров организовали интерактивные площадки, музыкальные сцены, развлечения.

«Хотелось вообще всех наградить. Но сегодня получило свои призы 150 человек. Это не 8700 человек, но каждый получил слова благодарности. Потому что ребята не щадили себя, выкладывались на 300 процентов», – сказал Анатолий Котов, директор дирекции II Европейских игр.

А министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подчеркнул: «Во время Игр одной из важных задач было показать гостеприимство. И волонтеры смогли продемонстрировать нашу культуру, обычаи, настроение».