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В Минске наградили волонтеров Европейских игр
02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошло чествование волонтеров Европейских игр, передает телеканал «МИР 24».
Самым активным вручили сувениры с логотипом Игр, золотые значки и благодарности от главы администрации президента, премьер-министра, Минобразования. Мероприятие торжественное – в формате фестиваля: для волонтеров организовали интерактивные площадки, музыкальные сцены, развлечения.
А министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подчеркнул: «Во время Игр одной из важных задач было показать гостеприимство. И волонтеры смогли продемонстрировать нашу культуру, обычаи, настроение».
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Самым активным вручили сувениры с логотипом Игр, золотые значки и благодарности главы администрации президента.
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