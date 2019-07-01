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Анисим: Конституционный суд должен наложить вето на "закон об отсрочках"

02.07.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одобренный депутатами Палаты представителей и Совета Республики закон об отсрочках службы в армии заставит людей, которые хотят продолжать учиться после окончания школы или даже вузов, уезжать из страны — чтобы получать образование за границей, а не идти служить в армию.

Такое мнение в прямом эфире Еврорадио высказывает депутат Палаты представителей Елена Анисим. И предлагает Конституционному суду наложить вето на уже одобренный депутатами закон.

Елена Анисим: "Ситуация с этим законом намного более сложная, чем кажется генералам в их кабинетах. Ведь этот закон не только затрагивает право человека на получение высшего образования — не всегда парни имеют возможность окончить вуз, не говоря уже об аспирантуре и так далее. Стоило бы, чтобы Конституционный суд приостановил действие этого закона — наложил на него вето. Чтобы сели и просчитали очень хорошо: что и как. И чтобы мы дали возможность каждому человеку получить то образование, которое он считает нужным".


Чтобы не прерывать получение образования, люди начнут уезжать за границу, убеждён сопредседатель кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев. Политик обращает внимание на то, что предложенный Минобороны закон исключительно "карательный" — там нет ничего о поощрении людей к службе в армии, — и он не направлен на то, чтобы избавить белорусскую армию от таких недостатков, как дедовщина.

Анисим и Дмитриев призывают людей писать обращения в Конституционный суд с тем, чтобы он наложил вето на скандальный "закон об отсрочках".

 
 
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Одобренный депутатами Палаты представителей и Совета Республики закон об отсрочках службы в армии заставит людей, которые хотят продолжать учиться после...
 
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