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Сколько стоит родителям собрать ребенка в школу в 2019 году
Источник материала: Партизан
Остается все меньше времени до нового учебного года, а родители все больше начинают задумываться о его начале.
Приближается пора закупок необходимых вещей и принадлежностей, обязательных к наличию, пишут
Списки нужных вещей зависят от того в какой класс пойдет ученик, какую школу, какие личные пожелания и амбиции есть у классного руководителя.
Для получение более объективной картинки на сегодняшний день, мы поговорили с мамой ученика 4-го класса самой средней, ничем не примечательной и не выдающейся средней школы.
По окончанию третьего класса, в нашей школе проводилось общешкольное родительское собрание, а после него классное, на котором было предложено самостоятельно, либо централизованно закупить учебные пособия и специальные тетради для занятий в следующем учебном году.
Естественно, что никто не хотел бегать по городу в поисках конкретных тетрадей и, в подавляющем большинстве, скинулись родительскому комитету по 35 рублей.
Также было предложено еще скинуться по 25 рублей на ремонт класса. Итого, поход на родительское собрание, при переходе ребенка с 3-го в 4-й класс, нам обошелся в 60 рублей, - рассказывает Олеся Б.
А далее “халява” с централизованной организацией траты денежных средств у Олеси, да как и у всех родителей, заканчивается.
И начинаются индивидуальные мытарства по поиску всего необходимого для ежедневного посещения учеником школы. Дальнейшие варианты развития событий Олеся делит на два типа: простые и сложные.
Простые - это заказать по максимуму в посвященном этой тематике интернет магазине, более сложные - это посещение рынков, магазинов и специальных ярмарок.
Учитывая, что у нашей героини есть еще и совсем маленькая дочь, то она выбирает вариант простой, да он и не дорогой. Но полностью закрыть весь список покупок он не позволяет.
Все равно придется один раз съездить по магазинам, для покупки обуви, одежды, т.е. тех вещей, которые необходимо мерить. Также Олеся особенно отмечает:
9-ти летнему мальчику придется покупать абсолютно все вещи, т.к. во-первых, ребенок в таком возрасте за лето хорошо подрастает, во вторых, обладая огромным количеством не истраченной энергии, он просто “убивает” все вещи. Да и есть большое желание, чтобы ребенок в новый учебный год пошел с обновками!
Мы, вместе с нашей героиней, решили пойти по ее простому пути, с целью составления необходимого бюджета, с которым придется расстаться перед школой. За основу взяли обыкновенный список необходимых вещей и изучили цены 3-5 интернет-магазинов. За основу, естественно, брали минимальные цены. Вот что у нас получилось:
тетрадь в клетку 12 листов- 10 шт. - от 1.4 р.
тетрадь в линейку 12 листов - 10 шт. - от 1.4 р.
обложки для тетрадей - 10 шт. - от 1.3 р.
обложки для учебников - 10 шт. - от 4.24 р.
альбом для рисования - 1 шт. - от 0.5 р.
набор цветной бумаги - 1 шт. - от 0.4 р.
набор цветного картона - 1 шт. - от 0.9 р.
набор белого картона - 1 шт. - от 0.9 р.
краски гуашевые - 1 шт. - от 2.5 р.
краски акварельные - 1 шт. - от 1 р.
набор цветных карандашей - 1 шт. - от 1.28 р.
простой карандаш - 2 шт. - от 0.28 р.
набор фломастеров - 1 шт. - от 1.8 р.
ручка шариковая - 2 шт. - от 0.32 р.
набор кисточек для рисования - 1 шт. - от 2.5 р.
стакан для кистей - 1 шт. - от 0.6 р.
ластик - 1 шт. - от 0.3 р.
точилка - 1 шт. - 0.2 р.
линейка 20 см. - 1 шт. - от 0.2 р.
дневник - 1 шт. - от 2.5 р.
обложка для дневника - от 0.23 р.
ножницы - 1 шт. - от 1.22 р.
пенал - 1 шт. - от 1 р.
клей ПВА - 1 шт. - от 0.6 р.
клей карандаш - 1 шт. - от 0.36 р.
папка для тетрадей - 1 шт. - от 1.5 р.
набор пластилина - от 1 р.
коврик и стека для пластилина - от 1.5 р.
По канцелярии у нас получилось чуть меньше 33 рублей. И за доставку придется заплатить 5 рублей. Теперь нужно одеться:
костюм для школы - от 100 р.
2 рубашки - от 60 р.
туфли - от 30 р.
спортивный костюм - от 50 р.
майка для физкультуры - 10 р.
кеды - от 15 р.
рюкзак школьный - от 30 р.
Одежда нам обойдется от 295 рублей.
Многие сейчас скажут, что если хотите сэкономить, то лучше не лениться и поехать на ярмарки и рынки. Но стоит помнить, что проезд, время и нервы тоже должны обязательно оцениваться, а большой экономии на этом все равно не получится.
Теперь подытожим. На сегодняшний день собрать ребенка в начальную школу обойдется в сумму от 332 рублей, стоит сюда еще прибавить затраты, описанные в начале статьи и получим минимум 392 рубля.
Но не стоит питать иллюзий и следует понимать, что вряд ли мы будем покупать своему любимому ребенку самый дешевый альбом из 6 листов или краски, которых не хватит даже на месяц. Купив дешевый рюкзак, мы понимаем, что в совсем скором будущем у него разлезутся карманы и выйдет из строя молния. И так абсолютно со всем перечнем. Также на 1 сентября принято идти в школу с букетом цветов.
Поэтому, основываясь на всем вышеперечисленном, можно сделать вывод, что собрать ребенка в школу к 1 сентября обойдется вам не менее 500 рублей.
Теперь отнимем от средней зарплаты по стране в 1000 рублей, вспомним про коммунальные и остальные платежи. И сам собой напрашивается вопрос: может кредит на то, чтобы собрать ребенка в школу - это не шутка?
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Остается все меньше времени до нового учебного года, а родители все больше начинают задумываться о его начале.
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