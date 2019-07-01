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Сколько стоит родителям собрать ребенка в школу в 2019 году

02.07.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Остается все меньше времени до нового учебного года, а родители все больше начинают задумываться о его начале.

Приближается пора закупок необходимых вещей и принадлежностей, обязательных к наличию, пишут "Белновости".

Списки нужных вещей зависят от того в какой класс пойдет ученик, какую школу, какие личные пожелания и амбиции есть у классного руководителя.

Для получение более объективной картинки на сегодняшний день, мы поговорили с мамой ученика 4-го класса самой средней, ничем не примечательной и не выдающейся средней школы.

По окончанию третьего класса, в нашей школе проводилось общешкольное родительское собрание, а после него классное, на котором было предложено самостоятельно, либо централизованно закупить учебные пособия и специальные тетради для занятий в следующем учебном году. 

Естественно, что никто не хотел бегать по городу в поисках конкретных тетрадей и, в подавляющем большинстве, скинулись родительскому комитету по 35 рублей.

Также было предложено еще скинуться по 25 рублей на ремонт класса. Итого, поход на родительское собрание, при переходе ребенка с 3-го в 4-й класс, нам обошелся в 60 рублей, - рассказывает Олеся Б.

А далее “халява” с централизованной организацией траты денежных средств у Олеси, да как и у всех родителей, заканчивается.

И начинаются индивидуальные мытарства по поиску всего необходимого для ежедневного посещения учеником школы. Дальнейшие варианты развития событий Олеся делит на два типа: простые и сложные.

Простые - это заказать по максимуму в посвященном этой тематике интернет магазине, более сложные - это посещение рынков, магазинов и специальных ярмарок.

Учитывая, что у нашей героини есть еще и совсем маленькая дочь, то она выбирает вариант простой, да он и не дорогой. Но полностью закрыть весь список покупок он не позволяет.


Все равно придется один раз съездить по магазинам, для покупки обуви, одежды, т.е. тех вещей, которые необходимо мерить. Также Олеся особенно отмечает:

9-ти летнему мальчику придется покупать абсолютно все вещи, т.к. во-первых, ребенок в таком возрасте за лето хорошо подрастает, во вторых, обладая огромным количеством не истраченной энергии, он просто “убивает” все вещи. Да и есть  большое желание, чтобы ребенок в новый учебный год пошел с обновками!   

Мы, вместе с нашей героиней, решили пойти по ее простому пути, с целью составления необходимого бюджета, с которым придется расстаться перед школой. За основу взяли обыкновенный список необходимых вещей и изучили цены 3-5 интернет-магазинов. За основу, естественно, брали минимальные цены.  Вот что у нас получилось:

тетрадь в клетку 12 листов- 10 шт. - от 1.4 р.

тетрадь в линейку 12 листов - 10 шт. - от 1.4 р.

обложки для тетрадей - 10 шт. - от 1.3 р.

обложки для учебников - 10 шт. - от 4.24 р.

альбом для рисования - 1 шт. - от 0.5 р.

набор цветной бумаги - 1 шт. - от 0.4 р.

набор цветного картона - 1 шт. - от 0.9 р.

набор белого картона - 1 шт. - от 0.9 р.

краски гуашевые - 1 шт. - от 2.5 р.

краски акварельные - 1 шт. - от 1 р.

набор цветных карандашей - 1 шт. - от 1.28 р.

простой карандаш - 2 шт. - от 0.28 р.

набор фломастеров - 1 шт. - от 1.8 р.

ручка шариковая - 2 шт. - от 0.32 р.

набор кисточек для рисования - 1 шт. - от 2.5 р.

стакан для кистей - 1 шт. - от 0.6 р.

ластик - 1 шт. - от 0.3 р.

точилка - 1 шт. - 0.2 р.

линейка 20 см. - 1 шт. - от 0.2 р.

дневник - 1 шт. - от 2.5 р.

обложка для дневника - от 0.23 р.

ножницы - 1 шт. - от 1.22 р.

пенал - 1 шт. - от 1 р.

клей ПВА - 1 шт. - от 0.6 р.

клей карандаш - 1 шт. - от 0.36 р.

папка для тетрадей - 1 шт. - от 1.5 р.

набор пластилина - от 1 р.

коврик и стека для пластилина - от 1.5 р.


По канцелярии у нас получилось чуть меньше 33 рублей. И за доставку придется заплатить 5 рублей. Теперь нужно одеться:

костюм для школы - от 100 р.

2 рубашки - от 60 р.

туфли - от 30 р.

спортивный костюм - от 50 р.

майка для физкультуры - 10 р.

кеды - от 15 р.

рюкзак школьный - от 30 р.

Одежда нам обойдется от 295 рублей.

     

Многие сейчас скажут, что если хотите сэкономить, то лучше не лениться и поехать на ярмарки и рынки. Но стоит помнить, что проезд, время и нервы тоже должны обязательно оцениваться, а большой экономии на этом все равно не получится.

Теперь подытожим. На сегодняшний день собрать ребенка в начальную школу обойдется в сумму от 332 рублей, стоит сюда еще прибавить затраты, описанные в начале статьи и получим минимум 392 рубля.

Но не стоит питать иллюзий и следует понимать, что вряд ли мы будем покупать своему любимому ребенку самый дешевый альбом из 6 листов или краски, которых не хватит даже на месяц. Купив дешевый рюкзак, мы понимаем, что в совсем скором будущем у него разлезутся карманы и выйдет из строя молния. И так абсолютно со всем перечнем. Также на 1 сентября принято идти в школу с букетом цветов.

Поэтому, основываясь на всем вышеперечисленном, можно сделать вывод, что собрать ребенка в школу к 1 сентября обойдется вам не менее 500 рублей.

Теперь отнимем от средней зарплаты по стране в 1000 рублей, вспомним про коммунальные и остальные платежи. И сам собой напрашивается вопрос: может кредит на то, чтобы собрать ребенка в школу - это не шутка?

 
 
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Остается все меньше времени до нового учебного года, а родители все больше начинают задумываться о его начале.
 
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