Сколько стоит родителям собрать ребенка в школу в 2019 году

"Белновости" . Приближается пора закупок необходимых вещей и принадлежностей, обязательных к наличию, пишут





Списки нужных вещей зависят от того в какой класс пойдет ученик, какую школу, какие личные пожелания и амбиции есть у классного руководителя.





Для получение более объективной картинки на сегодняшний день, мы поговорили с мамой ученика 4-го класса самой средней, ничем не примечательной и не выдающейся средней школы.





По окончанию третьего класса, в нашей школе проводилось общешкольное родительское собрание, а после него классное, на котором было предложено самостоятельно, либо централизованно закупить учебные пособия и специальные тетради для занятий в следующем учебном году.





Естественно, что никто не хотел бегать по городу в поисках конкретных тетрадей и, в подавляющем большинстве, скинулись родительскому комитету по 35 рублей.





Также было предложено еще скинуться по 25 рублей на ремонт класса. Итого, поход на родительское собрание, при переходе ребенка с 3-го в 4-й класс, нам обошелся в 60 рублей, - рассказывает Олеся Б.





А далее “халява” с централизованной организацией траты денежных средств у Олеси, да как и у всех родителей, заканчивается.





И начинаются индивидуальные мытарства по поиску всего необходимого для ежедневного посещения учеником школы. Дальнейшие варианты развития событий Олеся делит на два типа: простые и сложные.





Простые - это заказать по максимуму в посвященном этой тематике интернет магазине, более сложные - это посещение рынков, магазинов и специальных ярмарок.





Учитывая, что у нашей героини есть еще и совсем маленькая дочь, то она выбирает вариант простой, да он и не дорогой. Но полностью закрыть весь список покупок он не позволяет.









Все равно придется один раз съездить по магазинам, для покупки обуви, одежды, т.е. тех вещей, которые необходимо мерить. Также Олеся особенно отмечает:





9-ти летнему мальчику придется покупать абсолютно все вещи, т.к. во-первых, ребенок в таком возрасте за лето хорошо подрастает, во вторых, обладая огромным количеством не истраченной энергии, он просто “убивает” все вещи. Да и есть большое желание, чтобы ребенок в новый учебный год пошел с обновками!





Мы, вместе с нашей героиней, решили пойти по ее простому пути, с целью составления необходимого бюджета, с которым придется расстаться перед школой. За основу взяли обыкновенный список необходимых вещей и изучили цены 3-5 интернет-магазинов. За основу, естественно, брали минимальные цены. Вот что у нас получилось:





тетрадь в клетку 12 листов- 10 шт. - от 1.4 р.





тетрадь в линейку 12 листов - 10 шт. - от 1.4 р.





обложки для тетрадей - 10 шт. - от 1.3 р.





обложки для учебников - 10 шт. - от 4.24 р.





альбом для рисования - 1 шт. - от 0.5 р.





набор цветной бумаги - 1 шт. - от 0.4 р.





набор цветного картона - 1 шт. - от 0.9 р.





набор белого картона - 1 шт. - от 0.9 р.





краски гуашевые - 1 шт. - от 2.5 р.





краски акварельные - 1 шт. - от 1 р.





набор цветных карандашей - 1 шт. - от 1.28 р.





простой карандаш - 2 шт. - от 0.28 р.





набор фломастеров - 1 шт. - от 1.8 р.





ручка шариковая - 2 шт. - от 0.32 р.





набор кисточек для рисования - 1 шт. - от 2.5 р.





стакан для кистей - 1 шт. - от 0.6 р.





ластик - 1 шт. - от 0.3 р.





точилка - 1 шт. - 0.2 р.





линейка 20 см. - 1 шт. - от 0.2 р.





дневник - 1 шт. - от 2.5 р.





обложка для дневника - от 0.23 р.





ножницы - 1 шт. - от 1.22 р.





пенал - 1 шт. - от 1 р.





клей ПВА - 1 шт. - от 0.6 р.





клей карандаш - 1 шт. - от 0.36 р.





папка для тетрадей - 1 шт. - от 1.5 р.





набор пластилина - от 1 р.





коврик и стека для пластилина - от 1.5 р.









По канцелярии у нас получилось чуть меньше 33 рублей. И за доставку придется заплатить 5 рублей. Теперь нужно одеться:





костюм для школы - от 100 р.





2 рубашки - от 60 р.





туфли - от 30 р.





спортивный костюм - от 50 р.





майка для физкультуры - 10 р.





кеды - от 15 р.





рюкзак школьный - от 30 р.





Одежда нам обойдется от 295 рублей.









Многие сейчас скажут, что если хотите сэкономить, то лучше не лениться и поехать на ярмарки и рынки. Но стоит помнить, что проезд, время и нервы тоже должны обязательно оцениваться, а большой экономии на этом все равно не получится.





Теперь подытожим. На сегодняшний день собрать ребенка в начальную школу обойдется в сумму от 332 рублей, стоит сюда еще прибавить затраты, описанные в начале статьи и получим минимум 392 рубля.





Но не стоит питать иллюзий и следует понимать, что вряд ли мы будем покупать своему любимому ребенку самый дешевый альбом из 6 листов или краски, которых не хватит даже на месяц. Купив дешевый рюкзак, мы понимаем, что в совсем скором будущем у него разлезутся карманы и выйдет из строя молния. И так абсолютно со всем перечнем. Также на 1 сентября принято идти в школу с букетом цветов.





Поэтому, основываясь на всем вышеперечисленном, можно сделать вывод, что собрать ребенка в школу к 1 сентября обойдется вам не менее 500 рублей.





Теперь отнимем от средней зарплаты по стране в 1000 рублей, вспомним про коммунальные и остальные платежи. И сам собой напрашивается вопрос: может кредит на то, чтобы собрать ребенка в школу - это не шутка?