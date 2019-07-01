ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» подписало результативного сербского полузащитника

02.07.2019 19:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня подпись под официальным контрактом с минским «Динамо» поставил сербский полузащитник Александар Пейович, сообщает официальный сайт клуба.


Фото: dinamo-minsk.by

Александар родился в небольшом сербском городке Пожега, воспитанник местной команды «Слога». Первый профессиональный клуб — «Слобода» из Ужице. Именно за эту команду полузащитник провел больше всего игр за свою карьеру — 114. Также выступал за белградский «ОФК» и еще один клуб сербской Суперлиги — «Младость», цвета которой он защищал на протяжении практически трех лет.

Всего на его счету 109 матчей и 31 (22+9) балл по системе «гол+пас», весьма неплохая статистика. В прошлом сезоне Пейович занял шестое место в списке лучших бомбардиров сербского чемпионата.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня подпись под официальным контрактом с минским «Динамо» поставил сербский полузащитник Александар Пейович, сообщает официальный сайт клуба.
 
Новости дня
Новости разные
 
У аграгарадку пад Пружанамі пад машыну трапіла малое дзіця
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рюкзак женские кожаные вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика