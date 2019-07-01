Минское «Динамо» подписало результативного сербского полузащитника

Источник материала: Tut.by

Сегодня подпись под официальным контрактом с минским «Динамо» поставил сербский полузащитник Александар Пейович, сообщает официальный сайт клуба.



Фото: dinamo-minsk.by

Александар родился в небольшом сербском городке Пожега, воспитанник местной команды «Слога». Первый профессиональный клуб — «Слобода» из Ужице. Именно за эту команду полузащитник провел больше всего игр за свою карьеру — 114. Также выступал за белградский «ОФК» и еще один клуб сербской Суперлиги — «Младость», цвета которой он защищал на протяжении практически трех лет.

Всего на его счету 109 матчей и 31 (22+9) балл по системе «гол+пас», весьма неплохая статистика. В прошлом сезоне Пейович занял шестое место в списке лучших бомбардиров сербского чемпионата.