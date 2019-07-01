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Рыцарский турнир пройдет… в Вороново
02.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
З июля с 16.00 до 17.30 в городском парке г.п. Вороново на летней эстраде пройдет рыцарский турнир
Всех ждут:
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З июля с 16.00 до 17.30 в городском парке г.п. Вороново на летней эстраде пройдет рыцарский турнир Всех ждут: Показательные бои на мечах членов столичного клуба...
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