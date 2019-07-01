Школьники Вороновщины стали участниками «Операции «Багратион»

Источник материала: Вороновская газета





В канун 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, на базе Вороновской школы состоялись первые киберсоревнования онлайн-стратегии «Операция «Багратион» среди школьников района. Двенадцать геймеров с большим азартом и интересом оказались на полях сражений за родную Беларусь. К счастью, военные действия развернулись в виртуальном пространстве.











Десятиклассник Беняконской школы Дмитрий Вансович в сопровождении педагога-руководителя Владимира Анатольевича Вусика создал компьютерную игру по мотивам реальных исторических событий крупномасштабной наступательной операции «Багратион». Онлайн-стратегия в реальном времени имитирует действия Советского Союза и Рейха на территории Беларуси в 1944 году. Названия армий, фронтов не вымышлены, использован исторический контент. На экране отображается флаг и название страны, количество территорий и игровое меню: технологии, фабрики, экономика сторон и поддержка других стран.











Разработчик кратко познакомил участников онлайн-сражений с историей создания и правилами игры. После поздравлений с юбилейной датой и напутствия начальника отдела образования райисполкома Валентины Люленко мальчишки взяли в руки «оружие». Ловко управляя компьютерной мышью, стороны противостояния внедряли в жизнь собственную победоносную стратегию. Правда, некоторым нашим ребятам пришлось «воевать» за Рейх. Первый десятиминутный раунд «отсеял» сразу половину игроков, которые продолжили наблюдать за баталиями сильнейших соперников.

На протяжении всех раундов безоговорочное лидерство удерживали финалисты киберсоревнований: Евгений Кашлей из Заболотского УПК, Иван Соколовский из Вороновской СШ и Игорь Каспер из Дотишской СШ. Жаль, что им пришлось сражаться по разные стороны. Но дружеское рукопожатие подтвердило ПОБЕДА — одна на всех.



















— Пусть в вашей жизни, ребята, кровопролитные бои будут лишь виртуальными, — пожелала во время награждения победителю Евгению Кашлею и остальным участникам турнира главный специалист отдела образования райисполкома Людмила Запасник. — С гордостью и огромной благодарностью вспоминайте ваших предков — дедов и прадедов, сражавшихся за мир.

В память о киберсражении все ребята получили от отдела идеологической работы и по делам молодежи нужные для их хобби подарки — различные компьютерные аксессуары.



























Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.