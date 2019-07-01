«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается

Источник материала: Виртуальный Брест

1 июля был очень жаркий день. Вот как выглядело дорожное покрытие в понедельник утром — практически везде укладка завершена.





От улицы Зубачева по левой стороне дороги будет дорожка для пешеходов и велосипедистов, чтобы можно было перебраться через железнодорожные пути. Чтобы спуститься — будет лестница и подъемник для людей с ограниченными возможностями.

















Идет монтаж звукозащитных экранов.





А вот так Западный обход выглядел двумя днями ранее, с высоты птичьего полета. Фото предоставлено Василием Васильевичем .

Снимок был сделан 29 июня, и буквально за два дня устарел, потому как работы велись и в воскресенье.





Объект будет сдан вовремя. А пока — стоим на переезде, пропуская тепловозы…



