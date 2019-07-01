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«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается
02.07.2019 20:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 июля был очень жаркий день. Вот как выглядело дорожное покрытие в понедельник утром — практически везде укладка завершена.
От улицы Зубачева по левой стороне дороги будет дорожка для пешеходов и велосипедистов, чтобы можно было перебраться через железнодорожные пути. Чтобы спуститься — будет лестница и подъемник для людей с ограниченными возможностями.
Идет монтаж звукозащитных экранов.
А вот так Западный обход выглядел двумя днями ранее, с высоты птичьего полета. Фото предоставлено
Снимок был сделан 29 июня, и буквально за два дня устарел, потому как работы велись и в воскресенье.
Объект будет сдан вовремя. А пока — стоим на переезде, пропуская тепловозы…
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1 июля был очень жаркий день. Вот как выглядело дорожное покрытие в понедельник утром — практически везде укладка завершена. От улицы Зубачева по левой стороне...
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