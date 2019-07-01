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«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается

02.07.2019 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 июля был очень жаркий день. Вот как выглядело дорожное покрытие в понедельник утром — практически везде укладка завершена.

«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается

От улицы Зубачева по левой стороне дороги будет дорожка для пешеходов и велосипедистов, чтобы можно было перебраться через железнодорожные пути. Чтобы спуститься — будет лестница и подъемник для людей с ограниченными возможностями.

«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается

«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается

«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается

«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается

Идет монтаж звукозащитных экранов. 

«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается
 

А вот так Западный обход выглядел двумя днями ранее, с высоты птичьего полета. Фото предоставлено Василием Васильевичем

Снимок был сделан 29 июня, и буквально за два дня устарел, потому как работы велись и в воскресенье.

«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается

Объект будет сдан вовремя. А пока — стоим на переезде, пропуская тепловозы…

«Западный обход Бреста» — укладка покрытия завершается

 
 
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  1 июля был очень жаркий день. Вот как выглядело дорожное покрытие в понедельник утром — практически везде укладка завершена. От улицы Зубачева по левой стороне...
 
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