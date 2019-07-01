В Лиде очевидцы пожара спасли из огня 33-летнего мужчину

Источник материала: Lida.Info





1 июля в 10-56 житель Лиды сообщил в центр оперативного управления о пожаре в соседской квартире. Спасатели немедленно отправились на улицу Южный Городок.

В кухне жилья, расположенного на третьем этаже пятиэтажки, было сильное задымление. До прибытия подразделений МЧС очевидцами спасен 33-летний хозяин.

Увидев дым из окна, Роман Красовский и Андрей Урбанович постучали в дверь погорельца. Мужчина проснулся, открыл дверь, а они помогли выйти на свежий воздух. После осмотра врачами скорой медицинской помощи спасенный госпитализирован в районную больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».



