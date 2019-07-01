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В Лиде очевидцы пожара спасли из огня 33-летнего мужчину
Источник материала: Lida.Info
1 июля в 10-56 житель Лиды сообщил в центр оперативного управления о пожаре в соседской квартире. Спасатели немедленно отправились на улицу Южный Городок.
В кухне жилья, расположенного на третьем этаже пятиэтажки, было сильное задымление. До прибытия подразделений МЧС очевидцами спасен 33-летний хозяин.
Увидев дым из окна, Роман Красовский и Андрей Урбанович постучали в дверь погорельца. Мужчина проснулся, открыл дверь, а они помогли выйти на свежий воздух. После осмотра врачами скорой медицинской помощи спасенный госпитализирован в районную больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Спасатели ликвидировали возгорание. Огнем повреждена СВЧ-печь, имущество в кухне. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки микроволновой печи, сообщает
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1 июля в 10-56 житель Лиды сообщил в центр оперативного управления о пожаре в соседской квартире. Спасатели немедленно отправились на улицу Южный Городок. В кухне...
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