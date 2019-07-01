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«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой

02.07.2019 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жодино присоединился к празднованию Дня Независимости и отметил день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

У памятного знака состоялся торжественный митинг. А после несколько десятков местных жителей вместе с ветеранами и руководством города почтили память погибших: возложили цветы и венки к монументу матери-патриотки Анастасии Куприяновой.

«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой

«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой

Наталья Рабецкая, жительница Жодино:
У меня два дедушки воевали, пришли с фронта. Эту историю, память о тех трагических днях мы чтим, помним, рассказываем своим детям.

«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой

Лилия Ананич, заместитель председателя Белорусского союза женщин:
Матери, женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу. Очень важно, что мы своих детей воспитываем правильно, показывая, как сегодня ценно и как важно жить в мире.

Напомним, Жодино был оккупирован с 1941 по 1944 годы. Война коснулась каждой семьи. В борьбу с врагом здесь вступили тысячи местных жителей. Многие погибли. Гордость этой земли – Герой Советского Союза Петр Куприянов: он закрыл товарищей от пуль своим телом.

«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой

«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой

«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой

«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой

«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой

Люди в материале: Лилия Ананич
 
 
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Новости Беларуси. Жодино присоединился к празднованию Дня Независимости и отметил день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в...
 
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