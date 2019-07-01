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«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жодино присоединился к празднованию Дня Независимости и отметил день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
У памятного знака состоялся торжественный митинг. А после несколько десятков местных жителей вместе с ветеранами и руководством города почтили память погибших: возложили цветы и венки к монументу матери-патриотки Анастасии Куприяновой.
Наталья Рабецкая, жительница Жодино:
Лилия Ананич, заместитель председателя Белорусского союза женщин:
Напомним, Жодино был оккупирован с 1941 по 1944 годы. Война коснулась каждой семьи. В борьбу с врагом здесь вступили тысячи местных жителей. Многие погибли. Гордость этой земли – Герой Советского Союза Петр Куприянов: он закрыл товарищей от пуль своим телом.
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«Женщины внесли великую лепту в наше освобождение и Великую Победу». В Жодино возложили цветы к монументу Анастасии Куприяновой
Новости Беларуси. Жодино присоединился к празднованию Дня Независимости и отметил день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в...
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