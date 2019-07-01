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Квесты, концерты и интерактивный партизанский лагерь: как в Минской области будут праздновать День Независимости

02.07.2019 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 200 праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, пройдет в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе стартует масштабный велопробег по памятным и историческим местам. Для детей здесь проведут интересные квесты. Ребята смогут попробовать себя в роли снайперов, шифровальщиков, военных врачей.

Квесты, концерты и интерактивный партизанский лагерь: как в Минской области будут праздновать День Независимости

Квесты, концерты и интерактивный партизанский лагерь: как в Минской области будут праздновать День Независимости

В Марьиной Горке праздник встретят по-спортивному: здесь пройдет районный чемпионат по футболу. В Дзержинске ожидается показ моды с экологическим уклоном. На Любанщине разобьют интерактивный партизанский лагерь.

В каждом районном центре будет масштабное празднование с гуляниями, концертами, народными песнями и фудкортами.

Квесты, концерты и интерактивный партизанский лагерь: как в Минской области будут праздновать День Независимости

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Новости Беларуси. Более 200 праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, пройдет в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Клецком...
 
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