Квесты, концерты и интерактивный партизанский лагерь: как в Минской области будут праздновать День Независимости

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 200 праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, пройдет в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе стартует масштабный велопробег по памятным и историческим местам. Для детей здесь проведут интересные квесты. Ребята смогут попробовать себя в роли снайперов, шифровальщиков, военных врачей.









В Марьиной Горке праздник встретят по-спортивному: здесь пройдет районный чемпионат по футболу. В Дзержинске ожидается показ моды с экологическим уклоном. На Любанщине разобьют интерактивный партизанский лагерь.

В каждом районном центре будет масштабное празднование с гуляниями, концертами, народными песнями и фудкортами.



